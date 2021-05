Hansi Flick nouveau sélectionneur de l’Allemagne jusqu’en 2024

Libre depuis son départ du Bayern Munich il y a quelques jours, Hansi Flick est devenu le nouveau sélectionneur de l’Allemagne.

Ce n’était plus un secret depuis longtemps mais l'Allemagne a confirmé la nomination de Hansi Flick en tant que prochain sélectionneur pour une durée allant jusqu’en 2024. L'ancien boss du Bayern Munich va donc succéder à celui dont il était l’adjoint il y a encore quatre ans, à savoir Joachim Löw.

La Fédération allemande a appris dès mars que Löw ne serait plus à la tête de la Maanschaft après l’Euro et a donc eu le temps de préparer la succession de celui qui a amené l’Allemagne sur le toit du monde en 2014.

En annonçant de son côté qu’il ne repartirait pas pour une saison de plus avec le Bayern Munich à l’issue de cette campagne 2020-21, Hansi Flick est rapidement devenu le candidat idéal et évident pour cette succession.

Fraichement titré en Bundesliga avec le club munichois, Flick n’a donc pas mis longtemps pour rebondir et prendre ses nouvelles fonctions.

"Tout s'est déroulé étonnamment vite pour moi avec la signature, mais je suis très heureux de pouvoir travailler en tant que sélectionneur national à partir de l'automne."

"La saison vient de se terminer et les deux années au Bayern Munich ont été incroyables. L'esprit d'équipe et l'attitude des joueurs étaient exceptionnels, et j'emporterai beaucoup de choses avec moi qui continueront à façonner mon travail."

"J'ai vraiment hâte d'y être parce que je peux voir la grande qualité des joueurs, en particulier les jeunes joueurs en Allemagne. C'est pourquoi nous avons toutes les raisons d'aborder les tournois à venir avec optimisme, par exemple le Championnat d'Europe à domicile en 2024."

«De plus, je sais par expérience que j’ai à mes côtés avec Oliver Bierhoff un partenaire solide et digne de confiance qui travaille pour l’équipe, de sorte que l’équipe, nous, les formateurs et le personnel, pouvons démarrer sans round d’observation."

"L'important maintenant n'est pas ce qui se passera en septembre - je parlerai en détail en août - mais le prochain Championnat d'Europe, pour lequel je souhaite à Jogi Low, Marcus Sorg, Andy Kopke et à l'équipe le plus grand succès possible. Jogi Low mérite de finir sa carrière de sélectionneur de la meilleure des façons."