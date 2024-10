Hansi Flick dévoile le meilleur joueur du Barça

Le Barça a renoué avec la victoire mardi en s'imposant largement face aux Young Boys, sa première victoire en Ligue des Champions cette saison.

Ce fut une soirée très satisfaisante pour les Catalans, même si l'entraîneur Hansi Flick n'était pas entièrement satisfait de la performance, notamment lors des premières minutes à l'Estadi Olimpic (via Marca). "Nous devons commencer les matchs un peu plus fort et faire des passes plus serrées, mais cela s'est amélioré au fil des minutes."

Un repos bien mérité

Flick n'a pas souhaité féliciter un joueur en particulier, bien qu'il ait fait un commentaire sur son capitaine du soir, Raphinha. Cependant, il a également fait savoir que le Brésilien ne joue si bien que grâce à l'effort collectif.

"Raphinha a très bien joué, mais nous ne pouvons pas parler d'un seul joueur. Il est important de jouer en équipe. Il ne peut bien jouer que si ses coéquipiers le font aussi." Flick a finalement confirmé que son équipe de Barcelone serait récompensée pour ses bonnes performances face aux Young Boys. « Ils méritent les deux jours dont ils disposent désormais pour se reposer. »