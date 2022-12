Hansi Flick confirmé à la tête de l’Allemagne pour l’Euro 2024

Malgré l'élimination de l'Allemagne en phase de poules du Mondial, Hansi Flick reste à la tête de la Mannschaft.

L’Allemagne doit se remettre d’un nouvel échec. Après une Coupe du monde 2018 manquée avec une élimination en phase de poules, la Mannschaft a de nouveau déçu et s’est fait sortir avant les huitièmes de finale pour la deuxième fois consécutive, ce qui n’était jamais arrivé dans son histoire.

Flick sera présent à l'Euro

Une immense déception pour tout un peuple et qui a réveillé la colère des supporters allemands, qui ont notamment remis en cause leur sélectionneur Hansi Flick, en poste depuis août 2021. Malgré cela, l’ancien entraîneur du Bayern Munich devrait rester en poste pour la prochaine grande échéance : l’Euro 2024, qui aura lieu en... Allemagne.

🇩🇪 La Fédération allemande de football a confirmé à l'AFP qu'Hansi Flick était maintenu comme sélectionneur de l'Allemagne, malgré l'élimination dès la phase de poules à la Coupe du monde au Qatar. — RMC Sport (@RMCsport) December 7, 2022

Ce mercredi, la Fédération allemande s’est réunie afin de discuter de l’avenir de la sélection et de son entraîneur, et aurait finalement décidé de le maintenir en poste. « Nous sommes ensemble convaincus que le championnat d'Europe 2024 dans notre pays représente une grande chance pour le football en Allemagne. (...) Nous avons pleinement confiance en Hansi Flick pour relever ce défi », a expliqué Bernd Neuendorf via un communiqué publiée par la Fédération.