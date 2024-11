Hansi Flick a menacé ses joueurs lors du Clasico

Hansi Flick ne manque pas d'éloges, guidant les géants catalans vers des victoires contre le Bayern Munich et le Real Madrid.

Au-delà des résultats eux-mêmes, la manière dont il a joué a étonné les fans du monde entier, avec une ligne haute qui continue de surprendre les attaques.

Flick a mis ses joueurs au défi d'être audacieux dans leur pression et avec la ligne défensive, et a pris des hors-jeu adverses plus de deux fois plus souvent que n'importe quelle autre équipe, récoltant 77 coups francs en conséquence. Beaucoup pensaient que Flick pourrait adoucir cette approche pendant le Clasico pour faire face au rythme de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. En fait, c'était le contraire.

Selon MD, Flick a fait de la ligne de hors-jeu l'un des éléments clés de son discours d'équipe à la mi-temps. L'entraîneur allemand a demandé à son équipe d'appliquer presque exactement le même plan de jeu et de continuer avec leur ligne haute. "Quiconque recule d'un mètre, je le remplace", a-t-il prévenu ses joueurs.

Le seul changement qu'il a effectué, et qui a également été salué, a été l'introduction de Frenkie de Jong à la pause à la place de Fermin Lopez. L'idée était d'obtenir plus de contrôle. À l'origine, l'inclusion de Fermin avait pour but de mettre la pression sur le Real Madrid le plus haut possible, mais avec le Néerlandais plus bas et Pedri plus en avant, Barcelone a pu mieux contrôler le jeu et monopoliser la possession du ballon, ce qui était le souhait de Flick.

Contrairement à leur match contre le Bayern Munich, où les Bavarois ont eu 60% du ballon, lors du Clasico, c'est Barcelone qui a eu 59% de possession de balle. Sans aucun doute, les Blaugrana ont semblé plus solides et plus enclins à jouer le jeu qu'ils voulaient en deuxième période. Les Blancos ont légèrement pris le dessus en première mi-temps, même s'ils n'ont pas pu le concrétiser, mais les Blaugrana ont dominé la seconde.