Hans Kraay junior recommande au Feyenoord de prolonger le contrat de Gernot Trauner. Le défenseur autrichien de 34 ans, qui a retrouvé sa place de titulaire samedi dernier après une longue convalescence, sera bientôt en fin de contrat au stade De Kuip.

Son dernier match en tant que titulaire remontait au 18 mai 2025, avant qu’une rupture du tendon d’Achille ne l’écarte des terrains durant l’été. Après plusieurs mois de rééducation, il est revenu sur les pelouses mi-avril, en entrant en jeu contre NEC dans les dernières minutes.

Mi-avril, l’Autrichien avait fait son retour en entrant en fin de match contre le NEC. Samedi, contre Groningen (victoire 3-1), il a enfin retrouvé sa place de titulaire.

Le lendemain, dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » sur ESPN, Kraay junior salue la performance du Autrichien : « Il y a des joueurs clés pour une équipe. Ils sont out trois semaines, ne s’entraînent pas, jouent trente minutes et sont immédiatement décisifs. Cela arrive plus souvent avec les défenseurs qu’avec les attaquants. »

« Je ne vais pas dire que Gernot Trauner est le nouveau Franz Beckenbauer, mais il a tout de même été absent pendant un an. Ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il fait passer des ballons entre les lignes. On ne voit pas ça chez Ahmedhodzic. Il ne joue pas en retrait vers le gardien, ni vers un défenseur, mais directement entre les lignes. Il le fait une quinzaine ou une vingtaine de fois par match. »

« On ne voit pas qu’il n’a pas joué depuis un an. Même si je dois ajouter : si tu n’as pas joué pendant un an dans le championnat néerlandais, tu peux encore le montrer une fois. Mais si tu n’as pas joué pendant un an en Premier League ou en Liga, tu ne peux pas revenir comme ça après trois entraînements et une demi-heure contre l’Excelsior. »

Kraay junior lui adresse donc un conseil : « Il a très envie de continuer, m’a-t-il confié hier. S’il semble déjà en assez bonne forme physique, il devrait pouvoir tenir encore un an, non ? Si j’étais Feyenoord, j’y réfléchirais. »

Stijn Schaars, l’entraîneur de Jong PSV, présent autour de la table, acquiesce. « Je le ferais sans hésiter, mais je ne suis pas le Feyenoord. Quand on voit son expérience défensive associée à sa qualité de jeu, on se dit que c’est un vrai plus pour un coach d’avoir un tel joueur dans son effectif », a déclaré Schaars.