Après l’élimination de l’Égypte au Mondial 2026, Hamza Abdelkarim a fait un choix révélateur : renoncer à ses vacances pour rejoindre dès le premier jour la préparation estivale du FC Barcelone. Un signal fort adressé au staff de Hans Flick.

Le milieu de terrain du FC Barcelone a renoncé à tout repos après l’élimination de l’Égypte, préférant rejoindre immédiatement la phase de préparation du club catalan.

Il doit s’envoler dimanche pour Barcelone afin d’intégrer le stage dès le premier jour, ayant décliné tout congé après la Coupe du monde.

Ce choix traduit sa volonté de bien se préparer pour la nouvelle saison et de prouver dès les premiers jours sa valeur au technicien allemand.

Mona Abdelkarim, tante du joueur et journaliste pour la chaîne Nile Sport, a confirmé l’information sur son compte Facebook : « Louange et remerciements à Dieu… Hamza Abdelkarim rejoindra Barcelone demain, si Dieu le veut, pour intégrer le stage de l’équipe première qui débute le 13 juillet, le club lui ayant laissé le choix entre quelques jours de repos ou une arrivée dès la date prévue.

Hans Flick a en effet décidé d’intégrer Hamza Abdelkarim et plusieurs éléments issus du centre de formation afin de renforcer l’équipe première durant la préparation de la saison 2026-2027, conformément à son projet de donner aux jeunes talents l’occasion de se distinguer avant l’entame des compétitions officielles.

Le Barça effectuera ensuite un stage à huis clos en Angleterre, agrémenté de plusieurs matchs amicaux, afin de peaufiner sa préparation en vue d’une saison où il entend rivaliser sur tous les fronts, aussi bien en Espagne qu’en Europe.

Dans le même ordre d’idées, le journal espagnol Mundo Deportivo a révélé que le club Al-Ahly était désormais le favori pour affronter le Barça au Camp Nou le 19 août prochain, dans le cadre de la Coupe Joan Gamper, un tournoi amical.

Selon le quotidien espagnol Marca, la tenue de cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu entre le Barça et Al-Ahly lors du transfert de Hamza Abdelkarim vers le club catalan.