Hamza Abdelkarim entre dans l’histoire avec un chiffre « insolite »

La sélection égyptienne a écrit une page d’or de son histoire en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, devenant ainsi la cinquième équipe africaine à réaliser cet exploit après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002), le Ghana (2010) et le Maroc (2022 et 2026).

Les Pharaons ont par ailleurs battu plusieurs records, dont celui d’Imam Ashour, auteur du premier but égyptien en phase à élimination directe depuis 92 ans – soit depuis la réalisation d’Abdel Rahman Fawzi face à la Hongrie en 1934 – établissant ainsi le plus long intervalle entre deux buts marqués par une même équipe à ce stade de la compétition.

Les Pharaons sont ainsi devenus la troisième nation africaine à disputer une séance de tirs au but en Coupe du monde, après le Maroc (à deux reprises) et le Ghana (une fois). Par ailleurs, cette édition a marqué une première historique : pour la première fois, deux sélections africaines, le Maroc et l’Égypte, se sont qualifiées lors d’un match à élimination directe au cours d’une même compétition.

Mohamed Hani a toutefois inscrit un record négatif en marquant deux buts contre son camp, devenant le deuxième joueur, après le Bulgare Ivan Vutsov en 1966, à réaliser cette performance lors d’une même Coupe du monde, dans un tournoi qui a déjà comptabilisé 13 buts contre son camp.

Hamza Abdelkarim, joueur du FC Barcelone, a réalisé un exploit unique en entrant en jeu face à l’Australie, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à disputer un match à élimination directe sans avoir jamais joué en équipe première ni en équipe réserve.

En huitièmes de finale, les Pharaons défieront le vainqueur du duel Argentine-Cap-Vert pour une suite d’aventure historique.