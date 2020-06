Hamsik aurait aimé jouer sous les ordres de Gattuso

L’ancien capitaine de Naples, Marek Hamsik a indiqué qu’il aurait été très heureux d’évoluer sous la direction de Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso a mené cette semaine au triomphe en Coupe d’ . Une consécration qui lui a valu la reconnaissance du peuple napolitain, mais aussi des anciens de ce club. Un certain Marek Hamsik lui a tiré son chapeau.

Le milieu slovaque, qui se produit désormais à Dalian en , a déclaré à Il Mattino qu’il avait beaucoup d’admiration envers ce technicien: «Au sein de son équipe, il y a une solidité que ceux qui jouent au football perçoivent instantanément. La solidité constatée sur le terrain est clairement le résultat de leur volonté de lutter ensemble pour un objectif. Jouer contre eux n'est pas facile. Je les vois comme une équipe qui suit Gattuso en tout, qui répond à ses demandes, qui joue un jeu qui exprime les idées de son entraîneur ».

L’ex-capitaine a aussi mis en avant la personnalité du champion du monde 2006 : « Surtout, c'est une personne sérieuse qui dit les choses telles qu'elles sont. Ce sont les raisons pour lesquelles je pense que j'aurais pu être formidable dans cette équipe. »

Hamsik a conclu en déclarant qu’il a aussi eu vent du côté très rigoureux de Gattuso : « Ils ont eu des problèmes quand Gattuso est arrivé, ils ont eu du mal à trouver la bonne marche à suivre, mais [Stanislav] Lobotka m'a dit pourquoi: l'entraînement était très dur et les premières semaines étaient très difficiles pour eux, mais personne n'a lâché. Il a fallu du temps pour que les résultats soient visibles, mais ils me semblent très adaptés et il est donc logique qu'ils en récoltent les bénéfices maintenant."