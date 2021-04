Hakimi étale son souhait pour le futur

Alors que des rumeurs l'ont envoyé en Angleterre, le latéral marocain a affirmé que son seul souhait est de continuer avec l'Inter Milan.

Achraf Hakimi a été annoncé dernièrement comme possible partant lors du prochain mercato. Arsenal et Chelsea ont été mentionnés comme des prétendants à sa signature, mais le talentueux défenseur affirme que son intention est de passer "beaucoup de temps" à San Siro.

L'arrière latéral de 22 ans n'évolue en Italie que depuis l'été 2020. Son prêt réussi au Borussia Dortmund a fait accroitre sa cote et le Real Madrid a reçu de nombreuses propositions pour ses services.

C'est l'Inter qui a réussi à lui mettre la main dessus, mais les difficultés financières du club lombard ont laissé croire que des joueurs à forte valeur marchande pourraient être cédés durant l'intersaison qui suit et Hakimi appartient à cette catégorie. L'international marocain a beaucoup d'admirateurs en Angleterre, et en particulier du côté d'Arsenal.

"Le Scudetto est notre objectif"

En s'exprimant sur son passé, son présent et son avenir, Hakimi a cependant déclaré à La Repubblica: "L'équipe qui m'a le plus attiré était l'Inter et je l'ai vue comme un projet de progression. Je suis honoré d'être l'un des symboles du nouveau logo du club. Je l'aime, car il regarde vers l'avenir, un avenir que nous pouvons construire ensemble. J'espère rester longtemps dans ce club, j'y suis très heureux."

Hakimi a connu une première campagne productive à l'Inter, l'équipe d'Antonio Conte se rapprochant d'un premier triomphe national depuis 2010. À propos de cette possible consécration, qui commence à se préciser de plus en plus vu que les Nerazzurri comptent 11 points d'avance sur leur premier poursuivant, Hakimi a confié : "On grandit et on progresse petit à tit, car beaucoup d'entre nous étaient nouveaux ici, moi y compris, donc nous avons mis du temps à obtenir se connaître. Certaines choses se sont également produites qui nous ont donné cette impulsion supplémentaire. L'élimination de la Ligue des champions nous a permis de nous concentrer entièrement sur la Serie A et nous avons appris de chaque défaite ce que nous voulions vraiment faire. Nous parlons du Scudetto avec respect, sachant qu’il n’est pas encore gagné. C’est l’objectif, je ne mentirai pas, mais il reste du chemin à parcourir."

L'Inter sera de sortie dimanche en Serie A avec un déplacement périlleux à Naples.