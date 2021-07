Hakimi pense déjà à l'après PSG

Achraf Hakimi a signé cet été en faveur du PSG, mais son rêve ultime reste de retrouver son ancien club du Real et s'y imposer.

Achraf Hakimi vient tout juste de s'engager en faveur du PSG contre un montant de 60 millions d'euros, mais l'agent du défenseur marocain affirme que son rêve est de retourner au Real Madrid un de ses jours.

Après une seule saison victorieuse à l'Inter, géant de la Serie A, le Marocain se lance donc un nouveau défi en France. Une porte a été laissée cependant ouverte pour un retour en arrière vers la capitale espagnole, après avoir gravi les échelons comme jeune à Santiago Bernabeu, et ce même si les Blancos n'ont montré aucune volonté de le récupérer dans le futur.

Hakimi, qui a disputé 17 matches avec le Real avant de rejoindre le Borussia Dortmund en prêt en 2018, espère donc avoir la possibilité de boucler la boucle. C'est son représentant, Alejandro Camano, qui l'a révélé dans une interview à El Transistor : "Le Real Madrid avait le droit de premier refus jusqu'à ce que le PSG et l'Inter déclarent que l'accord allait avoir lieu. Nous gardons l'espoir et le rêve qu'Achraf revienne au Real Madrid parce qu'il est né à Madrid, a grandi à Madrid et comme objectif final, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid."

Bien sûr, Hakimi ne pense pas encore à un retour au Real. Son attention immédiate est tournée vers sa nouvelle équipe du PSG.

Il a signé un contrat de cinq ans avec les vice-champions de France et a hâte de remporter d'autres honneurs majeurs au sein de cette équipe de stars. Sur le site officiel du PSG, il a déclaré : "Après l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, le Paris Saint-Germain m'offre la chance de découvrir un nouveau championnat avec l'un des clubs les plus prestigieux au monde. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de vivre l'incroyable couleur et la passion à l'intérieur du Parc des Princes. Je partage les mêmes grandes ambitions que le staff technique et mes coéquipiers et je ferai tout mon possible pour livrer ce que l'on attend de moi."