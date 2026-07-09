Hakimi égale le record du Sénégal en Coupe du monde

Ashraf Hakimi a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en égalant le record de matchs disputés par la sélection sénégalaise, grâce à sa participation avec le Maroc contre la France, ce jeudi en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Avec cette rencontre, il porte à 16 son total de matchs disputés en Coupe du monde, égalant ainsi le nombre total de matchs joués par la sélection sénégalaise dans l’histoire de la compétition.

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Il consolide ainsi son statut de joueur africain ayant disputé le plus de matchs en Coupe du monde, devançant ses compatriotes Ezzedine Ounahi (13 matchs) et Yassine Bono (12 matchs).

Juste derrière, le Camerounais François Omam-Biyik, le Ghanéen Asamoah Gyan et le Sénégalais Ismaïla Sarr totalisent 11 rencontres chacun.

Au classement des sélections africaines, le Maroc porte son total à 29 matchs dans l’histoire de la Coupe du monde, conservant la tête devant le Cameroun (26), le Nigeria et la Tunisie (21 chacun), le Ghana (19) et l’Algérie (17), selon le site français « stats foot ».



