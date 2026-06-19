Hakimi a été la cible d’une pluie de sifflets lors du match contre l’Écosse

Le défenseur international marocain Achraf Hakimi, qui évolue au Paris Saint-Germain, a été hué sans relâche par le public écossais lors du match opposant son équipe nationale à l’Écosse, comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 au stade de Foxborough. Ces sifflets ont retenti quelques heures après l’annonce, par un tribunal français, de sa mise en examen pour viol.

La cour d’appel de Versailles a en effet annoncé, dans un communiqué publié vendredi, que « les investigations menées lors de l’audience préliminaire ont conclu à l’existence de preuves suffisantes à l’encontre de M. Achraf Hakimi pour justifier sa mise en accusation devant le tribunal correctionnel du Haut-de-Seine ». le joueur ayant contesté cette décision et demandé le classement de l’affaire.

Malgré la pression judiciaire et médiatique, le latéral droit a été aligné d’entrée. Selon le quotidien L’Équipe, les sifflets ont retenti dès la annonce des compositions et se sont poursuivis à chaque touche de balle, illustrant l’impact de l’affaire sur son environnement.

La décision du sélectionneur marocain de l’aligner d’emblée a provoqué une vive polémique, le joueur ayant pris connaissance des derniers développements judiciaires seulement quelques heures avant le coup d’envoi, et se retrouvant ainsi sous une double pression, sportive et judiciaire.

Pour le défenseur de 28 ans, l’un des cadres de la sélection marocaine, cette épreuve judiciaire pourrait avoir des conséquences majeures sur sa carrière et sa vie privée.

Rappelons que le défenseur clame son innocence et que ses avocats ont formellement fait appel de la décision de renvoi, en attendant le jugement définitif de la justice française.