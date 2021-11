Hakim Ziyech encense Peter Bosz et tacle Vahid Halilhodzic

Hakim Ziyech et Vahid Halilhodzic ne passeront pas leurs vacances ensemble. Pourtant, avec la CAN et la Coupe du Monde 2022, l’ailier de Chelsea ne dirait pas non à passer quelques semaines avec l’entraîneur bosniaque.

Seulement, leurs relations se sont fortement détériorées ces dernières semaines et Ziyech a une nouvelle fois été mis de côté par son sélectionneur pour le rassemblement du Maroc.

En cause ? Une attitude de « star » du Londonien lors des deux derniers rassemblements, ce qui a poussé Vahid Halilhodzic à se passer de son leader.

Avec un léger regain de forme à Chelsea, Hakim Ziyech espérait sûrement que le sélectionneur des Lions de l’Atlas allait revoir sa position. Mais c’est mal connaître l’ancien coach du PSG qui n’a jamais vraiment fait dans la dentelle dans ses relations avec les joueurs. De passage sur le programme Tiki Taka Touzani aux Pays-Bas, Ziyech est revenu sur les désaccords avec Halilhodzic.

"Il a son point de vue et j'ai mon point de vue», a-t-il lâché avant de poursuivre. «On en est là aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. C'est la chose la plus importante pour moi."

"Je traite chaque coéquipier avec respect. Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est comme ça, qu'il en soit ainsi."

Peu enclin à faire un mea-culpa, Hakim Ziyech remue plutôt le couteau dans la plaie et fustige la manière de procéder d’Halilhodzic. Un management à l’opposé de ce que recherche l’international marocain (40 sélections, 17 buts) et qu’il avait notamment trouvé chez Peter Bosz, son ancien entraîneur à l’Ajax, aujourd’hui en poste à Lyon.

"Lors de la première conversation que j'ai eue avec Bosz, il m'a posé la question suivante : 'qu'attendez-vous de moi ?' Ma réponse a été celle-ci : 'tout ce que je veux, c'est que tu sois honnête'. À partir de ce moment-là, ça a juste matché. Je m'entends toujours bien avec les gens qui ont toujours été honnêtes avec moi."

De quoi remettre encore une pièce dans la machine et envoyer une nouvelle pique en direction d’Halilhodzic.