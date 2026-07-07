Hafiz Draji rend un vibrant hommage à Hossam Hassan

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a adressé un message fort et inédit de solidarité au peuple palestinien victime de l’occupation, quelques heures avant le huitième de finale historique contre l’Argentine, ce mardi soir, dans le cadre de la Coupe du monde de football disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Hafiz Draji, commentateur algérien sur les chaînes « beIN Sports », a salué les déclarations de l’entraîneur égyptien en déclarant : « Les propos du sélectionneur de l’équipe d’Égypte sur la Palestine et les souffrances de son peuple sont tout à son honneur, et c’est également tout à l’honneur du peuple égyptien qui n’a jamais oublié la cause palestinienne, à l’instar de tous les peuples libres du monde qui ne manquent aucune occasion d’exprimer leur solidarité, leur douleur et leur peine face à ce que vit le peuple palestinien. Bravo, capitaine. »

Lors de sa conférence de presse lundi soir, le sélectionneur avait lancé : « Si quelqu’un dans le monde ne compatit pas avec le peuple palestinien, ce n’est pas un être humain. N’importe qui, quel que soit son pays d’origine – qu’il soit européen, américain, arabe ou d’ailleurs –, est censé ressentir ce que vit le peuple palestinien. »

Dans un message humanitaire poignant, il a ajouté : « Lorsqu’un animal souffre, les associations de protection animale se mobilisent pour le défendre ; alors imaginez le peuple palestinien qui vit à la rue, tandis que nous, nous vivons dans des maisons, nous mangeons, nous nous habillons et menons une vie merveilleuse. »

Il a insisté : « C’est une honte pour le monde entier et pour les décideurs de laisser des êtres humains comme nous dans cette situation », adressant un message sans concession à la communauté internationale restée silencieuse face aux événements de Gaza.

Il a également souligné que « les Américains et les Européens ne parlent pas et ne prêtent pas attention à la mort de 3 000 ou 4 000 citoyens à Gaza à la suite d’un tir de roquette, alors que lorsqu’un chien dans la rue subit un préjudice, ils exigent que celui qui lui a fait du mal soit jugé », dénonçant sans détour le double standard de l’Occident face à la cause palestinienne.

Dans un message de condamnation ferme, il a interrogé : « Qu’en est-il de ceux qui tuent chaque jour des innocents à Gaza à coups de roquettes ? », exigeant que les responsables des massacres commis contre le peuple palestinien soient traduits en justice.

Il a conclu son intervention en martelant : « Le peuple palestinien de Gaza vit sans abri, sans couverture, sans eau ni nourriture. Nous voulons la vie et la justice pour eux, et tout comme la FIFA affiche des slogans appelant à la justice, nous devons réclamer la vie pour eux », soulignant le contraste entre les messages de l’instance internationale et son silence sur la situation palestinienne.

Auparavant, le sélectionneur avait dédié la victoire en seizièmes de finale contre l’Australie aux peuples égyptien et palestinien, saluant les images des habitants de Gaza suivant les matchs des Pharaons dans des conditions extrêmement difficiles, preuve de leur attachement à la vie malgré l’adversité.