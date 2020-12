Haaland veut remporter des trophées avec Dortmund

L'attaquant norvégien a balayé les rumeurs d'un départ en indiquant que son souhait est de mener Dortmund à la gloire.

Erling Haaland a déclaré que son rêve était de gagner un trophée avec le .

L'attaquant norvégien n'a rejoint Dortmund depuis le RB Salzburg qu'en janvier dernier, mais sa forme en a été tellement impressionnante qu'il est systématiquement annoncé sur le départ. n'étant qu'une des nombreuses équipes créditées d'un intérêt envers le Scandinave.

Il est presque certain que Haaland quittera Dortmund à un moment donné, mais il cherche d'abord à aider le club à remporter des trophées. «Mon plus grand rêve en ce moment est de réaliser quelque chose avec Dortmund et c’est pour cela que je travaille», a-t-il déclaré à DAZN. «Essayer de donner ça au club et aux fans parce que tout le monde dans ce club le mérite. Je ferai de mon mieux chaque fois que je peux. Le club m'a acheté pour beaucoup d'argent et les fans peuvent s'attendre à ce que je donne à 100%. Le Borussia Dortmund n’est que le grand rêve que je vis. Réaliser quelque chose avec BVB est ce pour quoi je travaille. "

Haaland, qui essaye de retrouver sa forme après une blessure aux ischio-jambiers contractée à l'entraînement, a marqué quatre buts lors d'un match contre le en novembre. C'est un exploit notable pour tout attaquant, mais Haaland espère faire encore mieux à l'avenir. «Je veux toujours de plus en plus», a déclaré l'ancien attaquant de Molde, âgé de 20 ans. «Ouais, j'ai marqué quatre buts, mais imaginez si j'en ai marqué six? À quel point ce serait plus agréable? C’est aussi ce que je veux. »

Dortmund est actuellement au repos vu que la est à l'arrêt. Son prochain match, ça sera contre Wolfsburg le 3 janvier. C'est un match pour lequel Haaland espère être apte, mais quand il reviendra dans l'équipe, les choses seront différentes de son dernier match avant sa blessure en novembre. Depuis qu'il a rejoint l'infirmerie, Haaland a vu l'entraîneur Lucien Favre se faire remplacer par Edin Terzic.

Dortmund est cinquième du classement de Bundesliga, à huit points du leader du , et ne compte qu'une seule victoire sur ses cinq derniers matchs en championnat. On espère que le retour de leur attaquant vedette donnera un coup de pouce à l'équipe durant la seconde moitié de la saison.