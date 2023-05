La presse anglaise s'attarde ce jeudi sur les primes négociées par Erling Haaland et son entourage au moment de sa signature à Manchester City.

Auteur de 47 buts en 51 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, Erling Haaland s'est imposé dès sa première année en Angleterre comme l'avant-centre le plus prolifique du football britannique. Un rendement qui correspond à son statut dans le paysage du foot mondial. A l'instar de Kylian Mbappé, le Norvégien est aujourd'hui un acteur majeur du circuit. La dimension qu'il a prise a aussi des répercutions sur le plan économique.

Haaland très gourmand !

Ce jeudi, le tabloïd The Sun est revenu sur les primes négociées par Erling Haaland et son entourage au moment de sa signature à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund, l'été dernier. Et les chiffres dévoilés par le média anglais donnent le vertige.

Selon The Sun, c'est un véritable pactole qui attendrait Erling Haaland en cas de triplé Ligue des Champions-Premier League-FA Cup pour Manchester City. Dans le détail, l'attaquant des Sky Blues toucherait un millions d'euros si City venait à remporter la prestigieuse coupe d'Europe, mais aussi un million d'euros si son équipe conservait sa couronne en Premier League. Enfin, une victoire en coupe d'Angleterre rapporterait 350.000 euros à la machine à buts des Citizens.