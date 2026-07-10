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Haaland réagit au penalty de Mbappé face au Maroc

France vs Maroc
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E. Haaland
Kylian Mbappé
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L’attaquant norvégien Erling Haaland a réagi au penalty manqué par Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, lors de la victoire française 2-0 contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde.

L’attaquant parisien a d’abord manqué son penalty en début de rencontre, avant de se rattraper à la 60^e minute d’une sublime frappe lobée qui a trompé le gardien Yassine Bono.

Ce penalty manqué a fait beaucoup parler, notamment en raison du long délai que Mbappé a dû attendre avant de le tirer, en raison de la consultation de la vidéo.

Selon le réseau AOL, Haaland a partagé son avis sur Snapchat sans détour.

Dans un commentaire publié sur Snapchat, il a écrit : « Attendre 5 minutes pour tirer un penalty, c’est beaucoup trop long. »

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En effet, Mbappé est resté face au ballon pendant 3 minutes et 12 secondes après avoir été fauché par le défenseur marocain Nasser Mazraoui. 

Pour un joueur de la stature de Mbappé, une telle rupture de rythme n’est pas anodine, et Haaland, lui-même spécialiste des penalties, en est parfaitement conscient.

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