Haaland plus fort qu’Aguero ? La réponse de Guardiola

Pep Guardiola, l’entraineur de City, n’a pas osé mettre Erling Haaland au-dessus de Sergio Aguero en dépit de ses débuts impressionnants en PL.

Erling Haaland fait parler la poudre actuellement dans le championnat anglais. Auteur de 9 buts en seulement 6 matches joués, dont deux triplés, le Norvégien réalise les meilleurs débuts dans cette ligue pour une recrue.

L’ancien du Borussia Dortmund a effacé des tablettes le record de l’ancien goleador de Man City, Sergio Aguero. Il n’en fallait pas plus aux observateurs outre-Manche pour commencer à comparer les deux joueurs et même spéculer sur une plus grand carrière en PL pour le Scandinave.

Guardiola a toujours un faible pour Aguero

Qu’en pense Guardiola ? Ayant coaché Aguero pendant plusieurs années, le technicien catalan s’est bien gardé de faire ce raccourci. En même temps, et en marchant sur des œufs, il a veillé à ne pas froisser Haaland en le dressant dans le sens du poil.

"Sergio est la légende. Personne ne peut briser sa position dans le cœur des fans de Manchester City, il a marqué le but le plus important de l'histoire moderne. Erling a la qualité pour être là. Ce que Sergio a fait est incroyable. Mais Erling a ce talent aussi", a-t-il déclaré.

On ne sait pas encore si Haaland parviendra à supplanter Aguero. Seul le temps nous donnera la réponse. Par contre, la certitude est qu’il a encore 254 buts à mettre pour égaler l’Argentin en tant que meilleur réalisateur de l’histoire des Sky Blues.