Haaland ouvert à un transfert en Premier League

La star de Dortmund, Erling Haaland, n'a pas écarté la possibilité de se produire dans le championnat anglais dans le futur.

Erling Haaland a laissé la porte ouverte à un futur transfert en , mais l'avant-centre norvégien a déclaré que représenter l' n'a jamais été une option pour lui.

L'actuelle star du est née à Leeds à l'époque où son père Alf Inge se produisait du côté d'Elland Road. Ayant réussi, lui aussi, à percer au plus haut niveau, Erling avait des options à peser en ce qui concerne la nationalité sportive. Il a endossé les couleurs de la Norvège finalement. L'idée de se produire pour les Three Lions ne lui a, en réalité, jamais traversé l'esprit.

L'article continue ci-dessous

Interrogé par Soccerbible sur la question de savoir si l'Angleterre était une option pour lui, Haaland a déclaré: "Je ne pense pas, non. Je ne sais vraiment pas, je suis retourné en Norvège à l’âge de quatre ans, donc je n’y ai pas trop pensé. Je suis norvégien et j'en suis fier."

Plus d'équipes

"Les cinq grands championnats, c'est le rêve de tout footballeur"

Tout en refusant de jouer pour l'Angleterre, Haaland a assuré qu'il est ouvert à l'idée de jouer dans ce pays mais sur la scène des clubs. Un transfert à avait été envisagé avant qu'il ne prenne la direction de Dortmund et l'ambitieux attaquant de 20 ans a admis que tout était possible. "J'essaie toujours de figurer dans les cinq grands championnats, et pour le moment, je pense que l' est parfaitement adaptée. Vous avez pu le constater par vous-mêmes. Les cinq meilleurs championnats, c’est le rêve de tout footballeur". Est-ce à dire qu'il n'écarte pas une expérience en un jour ?

Lors de ses six premiers mois en , le Scandinave a inscrit 11 buts en 15 matches joués. Son ratio est un but inscrit toutes les 81 minutes. Pas si mal pour un débutant dans une ligue majeure.