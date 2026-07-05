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Karim Malim

Traduit par

Haaland lance un défi direct à Mbappé et Messi en vue de la Coupe du monde 2026

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
E. Haaland
Kylian Mbappé
L. Messi
Brésil
Norvège
É.-U.
France
Argentine

Le footballeur norvégien fait résonner un air familier qui n’avait plus retenti depuis la Coupe du monde 1970.

La course au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026 ne se limite plus au duel entre le Français Kylian Mbappé et l’Argentin Lionel Messi. Le Norvégien Erling Haaland s’est en effet imposé avec force dans cette lutte pour la gloire, après une performance de haut vol qui a permis à la sélection scandinave d’éliminer le Brésil, relançant ainsi la course au Soulier d’or et inscrivant son nom dans le récit de la compétition.

Dimanche soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, il a guidé la Norvège vers une victoire précieuse (2-1) face au Brésil.

La rencontre a été marquée par une performance remarquable de la star norvégienne, qui a ouvert le score à la 80^e minute en reprenant de la tête un centre précis venu de la gauche, que le gardien Alisson Becker n’a pu empêcher de finir sa course dans le coin gauche de ses filets.

L’attaquant norvégien n’a pas en resté là : à la 89^e minute, il a confirmé la supériorité de son équipe d’une frappe fulgurante des vingt mètres qui a fini dans le petit filet gauche d’Alisson, signant ainsi un doublé personnel et offrant à la Norvège son deuxième but.

Selon le site spécialisé Opta, c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde que trois joueurs atteignent ou dépassent la barre des sept buts lors d’une même édition : Kylian Mbappé (7 buts), Lionel Messi (7 buts) et Erling Haaland (7 buts).

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NOR
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À déterminer
À déterminer

Selon le site, Haaland est le premier joueur à atteindre ce total sur ses quatre premiers matchs depuis la légende allemande Gerd Müller, auteur de huit buts lors de l’édition 1970.

Grâce à ce succès, la Norvège accède aux quarts de finale de la Coupe du monde 2026 et défiera le vainqueur de la rencontre très attendue entre l’Angleterre et le Mexique, programmée plus tard dans la journée de lundi, pour poursuivre son aventure historique.

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