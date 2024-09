Haaland enterre Mbappé

West Ham vs Manchester City

Erling Haaland a réalisé un deuxième triplé consécutif lors de la victoire de Manchester City sur West Ham samedi, battant un record vieux de 30 ans.

Il y a peu de moyens d'arrêter Haaland, la plupart essaient et la plupart échouent. La semaine dernière, Ipswich a été victime du septième coup du chapeau du Norvégien en Premier League et, dès la troisième semaine, il en a ajouté un autre au grand désespoir des supporters de West Ham. En plus de sa collection ininterrompue de ballons de match, il a le don de battre des records.

Il a ouvert le score au London Stadium d'une belle finition dans les filets, puis il a enchaîné avec une frappe sur le côté intérieur de la barre transversale avant d'envoyer son troisième but par-dessus le gardien remplaçant Lukasz Fabianski qui a récupéré la balle de match. Il est devenu le premier joueur, depuis Paul Jewell de Bradford City il y a 30 ans, à réaliser deux triplés lors des trois premiers matches d'un club.

L'article continue ci-dessous

Son taux de réussite est effrayant : un triplé tous les neuf matches. À titre de comparaison, Harry Kane a réussi un triplé à huit reprises et il lui a fallu 320 matches pour y parvenir. Sergio Aguero, quant à lui, a réalisé 12 triplés et cet exploit ne se produit qu'une fois tous les 24 matches. Pour couronner le tout, il a marqué 70 buts en 69 matches de Premier League avec City.

Haaland a l'air rafraîchi et les vacances d'été lui ont certainement donné un coup de fouet. Son record de buts en une saison de championnat est de 35, et avec sept réalisations lors des trois premiers matches, il pourrait être prêt à en marquer un autre. Le Norvégien est bien loin du niveau de Kylian Mbappé...