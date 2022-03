Haaland à Barcelone, ça se complique

Le FC Barcelone a été informé du fait qu'il devrait réduire considérablement ses coûts avant de pouvoir se permettre d'engager Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Le club catalan espère pouvoir griller la politesse au Real Madrid et à Manchester City pour la signature de l'attaquant norvégien. Cependant, ils sont toujours dans une situation financière difficile et la Liga leur a imposé un plafond de dépenses négatif.

Une présentation de La Liga lundi a confirmé que le club catalan a une limite de dépenses de -144 millions d'euros, en baisse par rapport à une limite de 98 millions d'euros (82m/108m) de l'année dernière.

Le FC Barcelone est la seule équipe de l’élite espagnole à avoir reçu un plafond négatif, ses rivaux du Real Madrid étant à l'autre bout du spectre avec un maximum de 739 millions.

Interrogé sur les espoirs du club de signer Haaland, le directeur général de La Liga, Javier Gomez, a déclaré aux journalistes : "Pour faire des signatures, Barcelone doit réduire les coûts qu'ils ont actuellement ou apporter plus de revenus. Il n'y a pas d'autre solution. Les pertes du FC Barcelone sont plus importantes que sa capacité à générer des revenus. C'est pourquoi [la limite de dépenses] est négative".

Il a ajouté : "Jusqu'à ce que [le Barça] récupère la valeur nette qu'il a perdue, la seule façon pour lui de dépenser est d'appliquer la règle du 1:4, selon laquelle si vous économisez 10 millions d'euros, vous pouvez dépenser 2,5 millions d'euros. La seule façon pour Barcelone de signer est de faire des économies sur les contrats [des joueurs], jusqu'à ce qu'ils génèrent des revenus."

Laporta hésite à mettre le Barça en danger

Le président Joan Laporta a admis dimanche que son équipe ne risquerait pas de s'enfoncer davantage dans les difficultés financières pour faire venir Haaland cette année.

Interrogé sur un transfert du Scandinave, il a confié : "Nous sommes ici pour bien gérer un club de football. Nous sommes dans une période où, bien que la situation économique s'améliore, elle n'est pas encore résolue. La situation économique n'a pas été inversée et c'est la priorité. Il est clair que nous voulons une équipe de plus en plus puissante. Nous irons jusqu'au bout, mais nous ne ferons aucune opération qui mette l'institution en danger."

Où Haaland pourrait-il finir ?

Des rumeurs en Angleterre affirment que Manchester City est devenu le favori pour faire signer Haaland. Le quotidien Daily Mail affirme que l'équipe anglaise a conclu un accord d'une valeur totale d'environ 120 millions d’euros pour le recruter, y compris sa clause libératoire de 70 millions d’euros et les honoraires de l'agent Mino Raiola.

Madrid a également fait l'objet d'un rapprochement avec l'attaquant, mais la priorité des Merengue est plutôt d’arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

GOAL révélait ce mois-ci que le Barça est convaincu que Madrid fera venir Mbappe en première division espagnole, ce qui a incité les Blaugrana à redoubler d'efforts pour obtenir Haaland, mais l'annonce faite lundi par La Liga met clairement leurs espoirs en péril.