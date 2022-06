Guy Stephan : "On n'a jamais dit que l'on était invincible"

L'adjoint de Didier Deschamps est revenu sur la défaite des Bleus qu'il explique notamment par un manque de fraîcheur physique.

En première ligne en l'absence de Didier Deschamps qui retrouvera les Bleus ce samedi, l'adjoint du sélectionneur a donné des nouvelles de Kylian Mbappé (genou) et Raphaël Varane (blessure musculaire). Leur participation contre la Croatie semble d'ores et déjà compromise. Il est aussi revenu sur la défaite de son équipe qu'il explique par un manque de fraîcheur physique et des problèmes de cadrage sur le porteur du ballon.

Kylian a un problème au genou, il est avec le docteur et va passer des examens. Raphaël Varane c'est un problème musculaire. Il passera des examens demain . Je n'en sais pas plus. On est arrivé au vestiaire et je n'ai pas eu le temps de discuter avec le médecin. Ce que m'a dit Kylian c'est qu'il ne pouvait pas continuer.



Comment expliquez-vous ce retournement de situation après avoir ouvert le score ?

Il y a la valeur de l'adversaire et on le savait. C'est une équipe structurée et avec beaucoup de forces à la récupération. Elle s'est jouée aussi offensivement et ce n'est pas une surprise. C'est dommage après avoir mené, après la superbe réalisation de Karim, de ne pas avoir amplifié le score car on a touché le poteau. Il y a eu un petit souci de cadrage, d'alignement ensuite.



Votre animation offensive est-elle à revoir ?

Quand on perd un match, on peut toujours faire mieux. Si j'ai bien regardé les stats on a eu 64% de possessions, on a tiré 19 fois au but. On n'a pas eu toutes nos armes pendant 90 minutes. On n'a jamais dit que l'on était invincible et qu'il y avait de la qualité ce soir en face.

Est-ce que le manque de fraîcheur physique explique cette défaite ?



Je ne vais pas chercher d'excuses. On a des joueurs qui ont beaucoup joué et évidemment que l'on a manqué de fraîcheur. On a une équipe qui peut être pétillante quand elle est bien physiquement et je ne parle pas que des joueurs offensifs car les milieux et les défenseurs ont beaucoup joué. On va jouer quatre matchs en onze jours, c'est le calendrier. On restait sur une bonne et on saura lundi prochain si c'était une fin de série.



Peut-on envisager une rotation dès le prochain match ?

Didier l'avait dit et il y aura forcément de la rotation, car même si je ne connais pas la nature des blessures, cela me semble juste pour que Kylian et Raphaël jouent contre la Croatie.



Comment avez-vous vécu le fait d'être aux manettes ?

Évidemment le boss n'est pas là, il faut assumer. La séance vidéo de ce matin, la causerie faire des choix d'équipe. Avant, il m'arrive de discuter avec Didier sur les matchs mais c'est toujours lui qui prend la décision finale. On avait préparé le match et j'ai appliqué le plan initial mais les retouches pendant le match ce n'était pas prévu.



Avez-vous échangé avec Didier Deschamps ?

Évidemment que l'on a échangé avant le match. C'était une journée douloureuse pour lui car c'était la journée des obsèques de son père. On a discuté après le match mais j'ai essayé, par rapport à sa douleur, de ne pas le déranger.



Quel constat sur votre système de jeu ?

Ce qui est important dans notre système à trois centraux c'est que sur l'ensemble des joueurs il faut bien cadrer le porteur du ballon car ça laisse l'opportunité de trouver un joueur dans la profondeur. On l'a partiellement fait aujourd'hui avec de bonnes séquences mais on a aussi été mis en difficulté, il faut revoir ça à la vidéo pour améliorer.



Le sélectionneur danois avait évoqué les difficultés défensives de Coman, partagez-vous son avis sur ce match ?

Ce n'est pas ce que j'ai vu. Il y avait deux bons joueurs dans ce couloir. Kingsley et Maehle, un droitier qui a beaucoup de volume. Mais ce n'est pas là que a perdu le match. Kingsley n'a pas tout réussi mais il a fait de bonnes choses. Notre défaite s'explique par le fait de ne pas avoir assez cadré le porteur de balle.