Guy Stéphan : “Il y a une bonne énergie”

Malgré une saison très longue pour la plupart de ses joueurs, l’entraîneur adjoint de l’équipe de France a été surpris par l’état physique des Bleus.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Didier Deschamps ?

Je l’ai régulièrement au téléphone depuis mardi. Il est évidemment touché par le deuil qui le frappe. Il est costaud et solide. Il ne sera pas là demain et reviendra prochainement. Il est dans sa famille et sa famille a besoin de lui. Il faut respecter son deuil.

Comment prépare-t-on ce match dans ce contexte ?

D’abord, on a préparé le match en amont avec Didier. On en a parlé avant le rassemblement, au début du rassemblement et on en parle fréquemment depuis. On a anticipé. Malheureusement, il n’est pas là et avec l’ensemble du staff on a cherché à assurer la continuité. Cette semaine, les séances ont été bonnes. J’ai trouvé qu’il y avait une bonne énergie malgré une saison harassante et des joueurs qui ont dépassé les 55 matchs. Il y a eu une préparation qui a été plus que correcte.

Est-ce une bonne chose de jouer le Danemark à plusieurs reprises avant la Coupe du monde ?

C’est un match qui entre dans un calendrier. Il se trouve que le tirage au sort nous a amené le Danemark pour la Ligue des Nations et la Coupe du monde. Ça nous permet de mieux connaître l’adversaire et à eux de mieux nous connaître. Je pense que c’est une équipe sous-évaluée, sous-cotée. Onzième au classement mondial, c'est meilleur que l’Allemagne ou que l'Uruguay. C’est une équipe avec des joueurs de qualité. On aura fort à faire.

Vous avez beaucoup observé le Danemark, que pouvez-vous nous en dire ?

C'est une équipe très robuste sur le plan défensif. Elle est très compacte sur le terrain, elle est capable de presser l'adversaire comme face aux Pays-Bas. Quand elle a le ballon, en particulier quand Eriksen joue, c'est très subtil dans le jeu avec des passes redoublées. Ça sort de l'ordinaire.

Afin d’avoir plus d’alternatives, ne serait-il pas intéressant de tester un autre système de jeu ?

C’est vrai que c’est un système que l’on a beaucoup utilisé ces derniers temps. On a utilisé d’autres systèmes avant comme lors de l’Euro. Je pense qu’il est important que les joueurs aient des repères et ils en ont beaucoup dans ce système. On a besoin de repères et on est très satisfait de ce qu’on a vu sur les derniers matchs.

Didier Deschamps avait dit qu’il y aurait du temps de jeu pour Christopher Nkunku, Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby, cela peut-il être dès demain ?

On a quatre matchs rapprochés. Il y aura forcément une rotation mais pas que des joueurs offensifs. Demain, il y aura une équipe, lundi il y aura une autre équipe afin qu’une grande partie de l’effectif puisse se montrer. Mais je ne vais pas vous donner l’équipe contre le Danemark.

Karim Benzema est-il en état de jouer ?

J'ai discuté avec lui. Karim a fait juste la séance d'hier qui était assez ludique. On a l'habitude à J-2 de ne pas faire beaucoup d'intensité. On est encore à 24h du match, on a l'entraînement de l'après-midi. On a du temps pour voir comment il a récupéré.

Pensez-vous déjà à la Coupe du monde ?

On se rapproche du Mondial. Tous les joueurs qui auront du temps de jeu doivent s'exprimer au maximum durant ce rassemblement. Le Mondial on y pense mais c'est dans six mois. On a des matchs à bien négocier avant. Le Président est venu mercredi à Clairefontaine et en a parlé. C’est naturellement un de nos objectifs.