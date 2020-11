Gustavo Poyet : "Cavani sera important pour Manchester United"

Arrivé libre chez les Red Devils, Edinson Cavani n’a pas dissipé tous les doutes sur son apport à 33 ans mais Poyet a confiance en son compatriote.

Malgré un pedigree impressionnant et le statut de meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani a dû attendre les dernières heures du mercato estival pour se trouver un nouveau club. L’attaquant uruguayen a bien été annoncé aux quatre coins de l’Europe, de par son statut de joueur libre, mais c’est finalement à qu’il a attéri, un peu à la surprise générale.

Quel intérêt pour les Red Devils de recruter un joueur de 33 ans dans un secteur déjà bien rempli alors que la priorité se trouvait certainement en défense ? Le doute subsiste toujours mais Cavani tente petit à petit de se faire une place d’Ole Gunnar Solskjaer.

Ayant fait ses début contre le 24 octobre dernier, El Matador n’a pas encore connu de première titularisation avec Manchester United. Mais, il a déjà débloqué son compteur but juste avant la trêve internationale, contre . De bon augure pour Gustavo Poyet, ancienne légende la Céleste.

"Je pense qu’il va être plus important pour Manchester United qu’on ne le pense, a confié l’ancien coach de dans un entretien au Daily Mail. Regardez le dernier match à Everton. Le résultat n’était pas encore scellé, il est sorti du banc, une opportunité et un but."

"Le football anglais est parfait pour les Uruguayens parce que nous sommes des passionnés. Une fois que nous avons signé un contrat, nous l’oublions car la seule chose qui compte ensuite est de gagner. Les fans anglais adorent ça."