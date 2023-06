Gundogan vers Dortmund, l'incroyable scénario

En instance de départ à Manchester City, Gundogan dispose de beaucoup d'options. Parmi elles, Dortmund pourrait bien décrocher le gros lot.

Impensable mais vrai, Ilkay Gundogan se dirige bel et bien vers un départ de Manchester City malgré une saison absolument démentielle avec les Skyblues. Une offre de prolongation pourrait finalement voir le jour et les Cityzen auraient tort de tarder tant l'Allemand a démontré son importance dans le jeu de Pep Guardiola cette saison, offrant encore la FA Cup samedi contre Manchester United. En cas de départ, Gunny a l'embarras du choix mais pourrait finalement balayer le PSG, le Barça et Arsenal d'un revers de main pour revenir à ses anciennes amours : le Borussia Dortmund est sur le coup et pourrait décrocher le gros lot.

Dortmund va-t-il dribbler tout le monde pour Gundogan?

Auteur d'une saison époustouflante avec Manchester City qui l'a vu exploser tous ses records de statistiques en plus de s'ériger en clé de voûte du système de Pep Guardiola, Ilkay Gundogan est à l'apogée de sa carrière. Jamais l'Allemand n'aura autant impressionné sur un terrain de football. Mais à 32 ans, son zénith ne va plus durer très longtemps. C'est sans doute ce qui pousse les Cityzen à le laisser quitter le navire gratuitement cet été (une offre de prolongation existe mais elle ne propose qu'un an alors que le joueur en souhaite deux).

Quoiqu'il en soit, le milieu de terrain allemand est plus que jamais sur le départ et peut se targuer d'avoir l'embarras du choix. Déjà sur les tablettes l'été dernier, le Barça aimerait tout particulièrement s'offrir les services d'un joueur compétent qui n'a jamais caché son attirance pour les Blaugrana. Mais les Catalans restent en proie à des difficultés économiques qui pourraient les pénaliser dans le dossier. Si le favori barcelonais doit finalement jeter l'éponge ou ne parvient pas à se montrer suffisamment attirant, Gundogan peut encore compter sur l'intérêt du PSG, bien que de moins en moins matérialisé, et d'Arsenal, qui souhaiterait refaire le coup du duo Zinchenko-Jesus en se renforçant à Manchester City.

Mais tous ses concurrents pourraient finalement se faire coiffer au poteau, car un ex de Gunny serait entré dans la danse. Selon le journal allemand Bild, le Borussia Dortmund aimerait rapatrier son ancienne idole pour lui donner les clés du milieu de terrain. Le club allemand disposera en effet bientôt d'une large enveloppe financière avec la vente de Jude Bellingham au Real Madrid dont il aimerait faire profiter son ancien meneur de jeu.