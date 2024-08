Gundogan s'échappe du Barça

Ilkay Gundogan devrait revenir à Manchester City depuis Barcelone après avoir accepté un contrat à court terme avec les champions de Premier League.

Gundogan reviendra à l'Etihad Stadium un an seulement après son départ. Selon The Athletic, le joueur de 33 ans signera un contrat d'un an avec City, avec une option de 12 mois supplémentaires. L'ancien international allemand renoncera même aux deux années restantes de son salaire que lui devrait Barcelone afin de faciliter son transfert.

Gundogan a fait plus de 50 apparitions dans toutes les compétitions pour Barcelone la saison dernière et a été nommé dans l'équipe de la saison de la Liga. Mais un changement d'entraîneur principal au Camp Nou a annoncé une nouvelle vision, et le milieu de terrain vétéran a été informé qu'il ne faisait pas partie des plans de Hansi Flick. Gundogan aurait eu des discussions avec Pep Guardiola au sujet de son retour et le patron de City a approuvé le transfert.

L'article continue ci-dessous

Guardiola a fait de Gundogan sa première recrue en tant qu'entraîneur de City en 2016, et le milieu de terrain a fait 188 apparitions lors de son premier passage avec le club. Il a remporté le titre de Premier League à cinq reprises, la FA Cup à deux reprises et la Ligue des champions au cours de sept années mémorables.

Les champions en titre de la Premier League ont connu un été tranquille ; Gundogan rejoindra l'international brésilien Savinho comme leurs seules recrues seniors jusqu'à présent. Mais leur performance lors de la victoire 2-0 de dimanche contre Chelsea a montré que cette équipe n'a pas besoin de grand-chose pour être fermement en course pour remporter cinq titres consécutifs. Ils affronteront Ipswich Town à domicile samedi.