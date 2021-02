Gundogan : "Mon rêve était de jouer avec Xavi et Iniesta"

Ilkay Gundogan, le milieu de Manchester City, s’est confié en exclusivité à Goal. Il a fait part de son immense admiration envers l’ex-duo du Barça.

Ilkay Gundogan est l’homme en forme actuellement en Angleterre et aussi dans toute l’Europe. Avant de contracter une fâcheuse blessure aux adducteurs samedi dernier, l’Allemand restait sur 8 buts marqués et 2 passes décisives offertes lors des 9 dernières sorties avec les Eastlands. L’intéressé impressionne et se montre à la hauteur de ses deux idoles, que sont Xavi et Iniesta.

Dans un entretien à Goal/SPOX, l’ex-joueur du Borussia Dortmund a reconnu en effet qu’il s’inspirait beaucoup de l’ex-paire barcelonaise. « Xavi et Iniesta m'ont énormément impressionné pendant de nombreuses années au FC Barcelone. J'ai toujours essayé d'apprendre autant que possible d'eux, a-t-il confié. Jouer avec eux dans un milieu de terrain à trois au sommet de leur carrière était déjà un petit rêve pour moi à l'époque. Mais je ne peux pas me plaindre de toute façon, car j'ai joué avec un nombre énorme de footballeurs exceptionnels au BVB, à Man City et avec l’équipe allemande, et je le fais toujours. »

Après avoir raccroché les crampons, Xavi s’est reconverti en coach et c’est un chemin que Gundogan serait, lui aussi, très heureux d’emprunter. «Il y a quelque temps, j'ai demandé des informations sur le fonctionnement de la procédure si je devais un jour prendre une licence de coach. En ce sens, c'est plus qu'une simple réflexion. Mais mes pensées ne sont pas encore si loin. Le fait est qu'avec Pep, Kloppo et Thomas Tuchel, j'ai eu à peu près les meilleurs entraîneurs du football de club jusqu'à présent. Vous apprenez beaucoup et réfléchissez à la façon dont vous pouvez transmettre ces connaissances après votre carrière. »

« Guardiola a fait taire tous ses détracteurs »

Gundogan continue à découvrir ce métier avec Guardiola, son coach chez les Eastlands. Il avoue être sous le charme de sa manière de fonctionner et transmettre son savoir. "C’est lors de ma première saison qu’il m’a le plus impressionné, a-t-il souligné. J'ai été blessé au début, mais ensuite j'ai rejoint une équipe qui, selon vous, jouait ce football depuis des années. La vitesse avec laquelle il peut communiquer tactiquement son football à l'équipe est impressionnante. C'était aussi le cas au Bayern à l'époque. Mais en même temps, c'est aussi cette saison, car il agit toujours avec une telle motivation à chaque séance d'entraînement. On a toujours dit que Pep n'était entraîneur que pendant trois ans au maximum et là on voit que critiques avaient tort."

Le milieu de terrain apprécie aussi la gestion humaine du technicien catalan, celle pour laquelle il est souvent décrié. « Il y avait aussi des critiques de toutes parts pour sa gestion de Phil Foden. Pep a souligné publiquement ses qualités très tôt, mais son temps de jeu était encore relativement faibles au début. Cette saison, cependant, nous voyons que c'était exactement la bonne voie à suivre. Pep était très attaché à lui à tout moment, surtout à l'entraînement. En ce moment, Phil joue un rôle extrêmement important dans l'équipe. C'était l'un de nos meilleurs joueurs contre Liverpool. Il va de mieux en mieux. Pep l'a amené lentement et soigneusement et n'a pas laissé d'autres points de vue l'influencer. Pour le moment, nous sommes tous heureux dans l’équipe d’avoir un tel talent européen dans nos rangs. »