Gundogan confiant avant le choc contre la France

Le milieu de terrain allemand se montre optimiste en vue du duel face aux Bleus, car il a foi en son équipe.

Ilkay Gundogan pense que le succès de Chelsea en Ligue des champions peut profiter à l'Allemagne à l'Euro 2020 et ce dès son choc contre la France.

Le milieu de terrain de Manchester City était dans le camp des perdants quand les Blues de Chelsea ont remporté le trophée suprême grâce à un succès 1-0. Kai Havertz a été le héros du club londonien avec le but décisif, tandis que ses coéquipiers allemands Timo Werner et Antonio Rudiger ont joué un rôle clé dans le triomphe.

Bien que Gundogan ait été dévasté de perdre, il pense que les joueurs de Chelsea apporteront un regain de confiance à l'équipe allemande. "La victoire en Ligue des champions donne un coup de pouce aux joueurs, leur donne confiance", a-t-il déclaré aux journalistes. "Surtout Kai, qui a marqué le vainqueur, aura reçu un énorme coup de pouce, que nous pouvons utiliser pour nous aider en tant qu'équipe. Je suis heureux pour eux, ils l'ont bien mérité."

L'article continue ci-dessous

De son côté, Gundogan a ajouté : "Ce n'est pas facile d'essuyer une défaite comme celle-ci. Nous avons travaillé toute l'année pour y arriver - huit ans pour moi. J'ai encore perdu la finale, et j'en suis extrêmement contrarié, mais la vie continue et c'est la beauté du sport du haut niveau. J'ai eu quelques jours de congé dont j'avais besoin, j'en ai fait bon usage. Maintenant, je me concentre sur les tâches à accomplir et je peux attendre le tournoi avec impatience, malgré la défaite en finale."

"On pourrait abandonner la possession face à la France"

La campagne de l'Allemagne commence donc par un match contre la France, championne du monde, le 15 juin, et Gundogan pense que son équipe doit adopter une approche agressive pour prendre le dessus sur l'équipe de Didier Deschamps. "Nous savons que nous jouons contre une équipe avec beaucoup de footballeurs talentueux", a-t-il déclaré. "Il se peut que nous devions sacrifier la majorité de la possession. Nous savons que nous pouvons travailler de manière agressive sur le ballon. Avec deux milieux de terrain titulaires dans une formation 3-4-3, il est extrêmement important d'utiliser les défenseurs centraux d'une manière qu'ils peuvent aussi nous aider à aller de l'avant."

"C'est bon de savoir qu'il y a deux joueurs derrière nous qui peuvent protéger l'espace, a-t-il ajouté. Cela rend d'autant plus important que les gars à l'arrière nous soutiennent. Nous pouvons compter sur cela. Cela pourrait être la clé pour reconquérir la possession et faire en sorte que la France vienne nous chercher".