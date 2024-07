Gundogan, c'est terminé

Ilkay Gundogan, le milieu de terrain du FC Barcelone, serait proche d'un départ.

L'ancien Citizen a été le plus régulier à ce poste et le plus grand pourvoyeur de passes décisives la saison dernière, mais il pourrait quitter le club. Le joueur de 33 ans est arrivé la saison dernière gratuitement de Manchester City.

Selon Esport3, Gundogan étudie une offre de trois ans de la part du club qatari d'Al-Sadd, qui serait sans doute importante en termes d'argent. Le milieu de terrain allemand n'a plus qu'un an de contrat avec le club, même s'il dispose d'une option pour une année supplémentaire.

Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais la semaine dernière, un rapport a été publié affirmant que le nouveau manager Hansi Flick avait l'intention de donner à Gundogan un rôle moins important dans l'équipe la saison prochaine. Les raisons invoquées étaient l'amélioration de l'intensité du jeu de Barcelone, et son départ aiderait à réduire les difficultés liées à la limite salariale, bien que son départ ait un impact majeur sur le jeu de l'équipe.