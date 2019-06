Guinée-Madagascar (2-2), Madagascar a frôlé l'exploit

Pour le tout premier match de son histoire à la CAN, le Madagascar n'a pas été loin ce samedi de signer un énorme coup en battant la Guinée.

Le a fait ses débuts ce samedi en phase finale de la CAN. Et des débuts qui auraient pu être féériques. Les Zebus ont pris un point à la , et ils auraient même pu en récupérer trois, sans un pénalty concédé au milieu de la seconde période.

On jouait la 66e minute lorsque la Guinée a réussi à revenir dans la partie à la suite d'un pénalty transformé par François Kamano. Romain Metanire avait commis auparavant la faute en position de dernier défenseur. Sans ce tournant, il n'est pas sûr que le Sily National aurait réussi à arracher le nul.

L'article continue ci-dessous

La sélection de Paul Put avait bien réussi à scorer en premier dans ce match par le biais de Sory Kaba, profitant d'une position à la limite d'hors-jeu et d'un lob astucieux sur le gardien adverse. Mais, cette réalisation fut en trompe l'oeil, et les Guinéens ont très vite été bousculés par des Malgaches accrocheurs, et avec un plan de jeu cohérent et savamment mis en place par leur coach français, Nicolas Dupuis.

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #GUIMAD pic.twitter.com/SukwsyRAfh — CAF (FR) (@caf_online_FR) 22 juin 2019

Un bijou signé Andria

Les Malgaches se sont relancés à la 48e minute grâce à une tête victorieuse d'Anicet sur un corner. Ensuite, c'est Andria, le sociétaire de l'USM Alger, qui s'est distingué. Passeur décisif sur le premier but, ce dernier a égalisé sur un joli exploit individuel. Lancé dans le dos des défenseurs adverses, et après une séquence de 10 passes de son équipe, il a réussi un contrôle magnifique en pleine course pour ensuite battre avec beaucoup de sang-froid le gardien guinéen.

107e sélection au classement FIFA, le Madagascar a donc bien failli créer la sensation lors de cette première journée de la CAN, et qui a déjà vu l'Ouganda surprendre le RD . Mais, Jérémy Morel et ses partenaires peuvent tout de même capitaliser sur ce nul et essayer de confirmer lors de leur prochaine sortie. Car ce qu'ils ont montré lors de ce premier match, ils ont tout pour viser les 8es de finale.