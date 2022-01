Guinée - Gambie (0-1) : La Gambie prend le quart

Historique ! Quelle exploit incroyable. Pour sa première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie est en quarts de finale de la compétition. Les Scorpions sont venus à bout de la Guinée ce lundi après-midi au terme d'un match fermé entre deux équipes certainement paralysées par l'enjeu.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

Privée de Naby Keita et d'Issiaga Sylla, la Guinée de Kaba Diawara, favorite de cette rencontre, était peu inspirée. Les Elephants se sont appuyés sur des longs ballons, bien plus que depuis le début du tournoi, pour se montrer dangereux. L'absence de Naby Keita s'est faite ressentir dans le jeu de la Guinée. Sans idée durant une première période relativement pauvre des deux côtés, les Elephants peuvent tout de même avoir quelques regrets. Ils auraient pu prendre l'avantage si Mohamed Bayo s'était montré plus réaliste.

Dès le début du match, l'attaquant de Clermont a eu une belle occasion à se mettre sous la dent (4e) mais il a manqué de précision sur sa volée en pivot. Opportuniste, Mohamed Bayo n'a pas réussi à trouver le cadre alors qu'il avait été laissé seul au point de penalty après un ballon mal dégagé par la défense gambienne. Juste avant la pause (38e), l'attaquant de Clermont a eu une double occasion. Bayo a d'abord buté sur un défenseur puis sur le gardien adverse, très vite sorti dans ses pieds.

Barrow, l'homme de la situation

De son côté, la Gambie, plus en maîtrise dans le jeu sans pour autant se montrer dangereux, n'a eu qu'une occasion de Musa Barrow à se mettre sous la dent. La lourde frappe de l'attaquant de Bologne a été repoussée par le gardien guinéen. En seconde période, la Gambie a poussé (48e, 59e) et s'est vu récompensé avant le dernier quart d'heure de la rencontre. Musa Barrow (71e) encore lui a été à la conclusion d'un très beau mouvement collectif de la Gambie.

L'article continue ci-dessous

Dans un match assez cadenassé, dans lequel aucune des deux équipes n'a voulu trop s'exposer par peur de se faire contrer, l'attaquant de Bologne, trouver dans l'axe de la surface, a éliminé son vis-à-vis, avant de faire preuve de sang-froid face au gardien adverse. Un but qui a eu le mérite d'animer la fin de rencontre et de réveiller la Guinée, avec bien plus d'allant sur le dernier quart d'heure. Les hommes de Kaba Diawara ont cru égaliser par l'intermédiaire de Conté, mais ce dernier était hors-jeu (77e).

La Guinée a continué de pousser jusqu'au bout, se procurant une énorme occasion (86e) lors de laquelle la défense des Scorpions s'est montrée solidaire, mais malgré l'expulsion de Njie (87e) et la supériorité numérique durant les dernières minutes, les Elephants n'ont pas réussi à trouver la faille. Le poteau puis la barre ont sauvé la Gambie dans les arrêts de jeu sur l'ultime opportunité guinéenne (91e). Rien ne pouvait arriver à la Gambie qui l'emporte et poursuit son rêve. Au prochain tour, les hommes de Tom Saintfiet affronteront le vainqueur du match entre le Cameroun, pays hôte, et les Comores.