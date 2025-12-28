Guinée Equatoriale - Soudan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 suit son cours au Maroc depuis le 21 décembre dernier. La compétition continentale est à sa deuxième journée qui peut d’ores et déjà sceller le sort de plusieurs nations. Mais, c’est aussi l’occasion pour certaines équipes de se relancer dans la course à la qualification au prochain tour. C’est le cas notamment de la Guinée Equatoriale et le Soudan, tous défaits lors de la première journée, qui s’affrontent ce dimanche dans un choc pour la survie dans le groupe E.

La Guinée équatoriale sous le choc, mais encore en vie

La Guinée équatoriale pensait tenir un succès précieux en ouvrant le score en toute fin de match face au Burkina Faso lors de la première journée. Mais le rêve s’est brutalement transformé en cauchemar. Le Nzalang Nacional (3e, 0 pt) a encaissé deux buts dans le temps additionnel, concédant une défaite frustrante (2-1) qui complique sérieusement sa situation dans cette poule. Désormais, accrocher l’une des deux premières places semble compromis, obligeant la sélection à viser une qualification parmi les meilleurs troisièmes, un scénario déjà emprunté avec succès lors de la précédente édition. Cette fois-ci, la Guinée Equatoriale devra s’imposer face au Soudan pour mettre toutes les chances de retrouver les huitièmes de finale de son côté.

Le Soudan déjà au bord de l’élimination

Pour le Soudan, la situation apparaît tout aussi délicate, voire plus préoccupante. Éliminés dès la phase de groupes lors des deux dernières éditions de la CAN, les Faucons de Jediane semblent se diriger vers un scénario similaire. Leur entrée en lice contre l’Algérie a été particulièrement éprouvante, avec un but concédé dès les premières secondes et une lourde défaite à l’arrivée (3-0), révélant un écart de niveau préoccupant. Classée 117e nation mondiale, la sélection soudanaise (4e, 0 pt) devra réaliser un exploit face au Nzalang Nacional pour ne pas revivre le même sort que lors de ces précédentes participations à la CAN.

Sur quelle chaine suivre le match Guinée Equatoriale - Soudan ?

La rencontre entre la Guinée Equatoriale et le Soudan sera à suivre ce dimanche 28 décembre 2025 à partir de 16h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Guinée Equatoriale - Soudan

Le match entre la Guinée Equatoriale et le Soudan se tient ce dimanche 28 décembre à partir de 16h00, heure française, au Stade Mohamed V de Casablanca.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Guinée Equatoriale

Le sélectionneur de la Guinée équatoriale a opéré des choix forts en laissant de côté plusieurs cadres habituels. En défense, Mbele, Anvene, V. Asumu et M. Asumu ne figurent pas dans le groupe, tout comme Federico Bikoro, joueur le plus capé de l’histoire du Nzalang Nacional avec 63 sélections et 7 buts. Les profils moins utilisés, à l’image de Jesús Mansogo et José Fidel Sipi n’ont pas non plus été retenus. Sur le plan offensif, l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise Makaté ainsi qu’Obama, peu prolifique malgré ses 17 capes (1 but), sont absents de la liste.

À l’inverse, plusieurs piliers offensifs ont bien été convoqués pour cette CAN. Iban Salvador (56 sélections, 10 buts), le capitaine Emilio Nsue (49 capes, 22 réalisations) et Josete Miranda (50 sélections, 4 buts) constituent l’ossature de l’attaque. L’entrejeu pourra également compter sur Pablo Ganet (58 sélections, 6 buts), Santiago Eneme (40 capes) et Jannick Buyla (36 sélections, 3 buts), sans oublier José Machín, Oscar Mascarell et Pedro Obiang (27 sélections, 3 buts). Derrière, Owono, ancien portier d’Alavés, Akapo (47 sélections), Esteban Obiang (45) et Saúl Coco (32 capes, 4 buts) devraient constituer l’axe défensif, contrairement à Ndong (61 sélections), suspendu après son expulsion lors de la première journée.

Infos sur l'équipe de Soudan

Côté soudanais, la sélection se distingue par l’absence quasi totale de joueurs évoluant hors du championnat national. Il faut en effet fouiller longuement pour identifier des profils familiers du football international. La colonne vertébrale repose essentiellement sur des milieux expérimentés comme Abdalla (76 sélections), Khedr (62), Raouf (48), Adel (44), Mohamed Ering (39), Karshoum (40), Khamis (35) et Abdelrahman, véritable leader offensif avec 62 capes et 23 buts.

En attaque, Muzmel (57 sélections, 8 buts) et Mohamed Eisa (15 capes, 2 réalisations) incarnent les principales options devant. Fait notable, aucun joueur convoqué ne dispute actuellement un championnat majeur en Europe, illustrant les limites structurelles de cette sélection. Enfin, déjà en difficulté sportivement, le Soudan devra également composer sans le milieu Adil, suspendu après avoir été expulsé face à l’Algérie.

La forme des deux équipes

