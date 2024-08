Guimaraes au PSG, c'est terminé

Bruno Guimaraes a mis fin aux spéculations le liant à Manchester City et au PSG après avoir souligné son engagement envers Newcastle.

Guimaraes a rejoint la tournée de pré-saison de Newcastle au Japon après une longue pause et a été le capitaine de l'équipe lors du match amical contre les Yokohama F. Marinos. Le milieu de terrain a ensuite publié un message sur les réseaux sociaux, déclarant qu'il était impatient de commencer la nouvelle saison à Newcastle et insistant sur le fait qu'il était "plus dévoué que jamais" au club.

Guimaraes a été fortement lié à un départ de Newcastle cet été, mais aucune équipe n'a choisi d'activer sa clause libératoire qui a expiré en juin, estimée à environ 100 millions de livres (128 millions de dollars). Le joueur de 26 ans a encore quatre ans de contrat à St James' Park.

Sur les réseaux sociaux, Guimaraes a écrit : "Je suis très heureux de commencer une nouvelle saison avec ce club qui a tant fait pour moi depuis mon premier jour ici. Je suis heureux d'être de retour et plus préparé que jamais à vivre une saison brillante et à aider Newcastle à atteindre la meilleure position possible !

"Un autre rêve est devenu réalité ! Être le capitaine de cette équipe, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, mais que je n'avais jamais imaginé ! Nous sommes dans le même bateau et je suis sûr que je serai plus dévoué que jamais à ce badge."

City continue d'admirer Guimaraes, et l'équipe de Pep Guardiola devrait encore se renforcer au milieu de terrain cet été. Cependant, City pourrait concentrer son attention sur Dani Olmo, star de l'Euro 2024, qui est également très recherché par le FC Barcelone. Guimaraes, quant à lui, pourrait être nommé capitaine de l'équipe de Newcastle en cas de départ de Kieran Trippier, le capitaine du club Jamaal Lascelles étant mis à l'écart en raison d'une blessure de longue durée.