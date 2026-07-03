Guide sur la tarification dynamique des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : qu’entend-on par « tarification dynamique » ?

Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 entre dans sa phase finale, la demande de billets de dernière minute atteint des sommets sans précédent.

Si la majorité des six millions de billets mis en vente pour les 104 matchs ont déjà trouvé preneur, des opportunités subsistent pour les supporters qui souhaitent encore vivre la Coupe du monde en direct.

La tarification dynamique, en vigueur depuis l’ouverture des ventes en septembre dernier, a provoqué de fortes fluctuations des prix à l’approche du tournoi. GOAL vous explique en détail comment fonctionne ce système.

Qu’est-ce que la tarification dynamique ?

La FIFA a appliqué ce système au fil des différentes phases de vente. Concrètement, les tarifs s’ajustent en temps réel selon l’offre et la demande, à l’image des prix pratiqués par les compagnies aériennes ou les hôtels.

Concrètement, le tarif d’une place peut fluctuer d’un match à l’autre.

L’objectif affiché est de garantir un accès équitable et sécurisé aux supporters, tout en calquant le prix des places sur la valeur réelle du marché. Contrairement aux idées reçues, les tarifs ne grimpent pas forcément : lorsque la demande est faible, ils peuvent même baisser.

Ce mécanisme a déjà été observé lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA l’an dernier, où des places pour certains matchs à élimination directe, dont la demi-finale Chelsea-Fluminense, étaient proposées à partir de 13 dollars seulement.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les places pour la phase de groupes étaient proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent atteindre 6 730 $.

Voici les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition : Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ – 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € – 800 € 1 000 € - 4 210 € Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150–350 € 400 $ – 2 030 $ Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.

est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés. Les plateformes derevente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute ; vérifiez toujours leurs conditions de vente avant d’acheter.

Quels types de billets pour la Coupe du monde de la FIFA sont disponibles ?

Des billets ont été proposés pour chacun des 104 matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au cours des différentes phases de vente et sont classés comme suit :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : essentiellement en haut de tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

essentiellement en haut de tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 39 jours à travers l’Amérique du Nord.

Pour la première fois, la compétition à 48 équipes est organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :