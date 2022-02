Guerre en Ukraine : Noël Le Graët demande l'exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du monde

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreuses personnalités du football se sont exprimées sur cette guerre, apportant leur soutien à l'Ukraine et demandant l'arrêt immédiat des combats.

Joint par nos confrères du Parisien, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a fait savoir qu'il se positionnait en faveur d'une exclusion de la Russie de la prochaine Coupe du monde : « Je penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial. C'est mon premier élan. Habituellement, j'estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m'opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie. »

La Russie doit disputer en mars prochain la demi-finale des barrages qualificatifs pour le Mondial au Qatar contre la Pologne. Cette dernière a fait savoir qu'elle refusait d'affronter la Russie et ses stars, Robert Lewandowski et Wojciech Szczęsny, ont approuvé le choix de la Fédération polonaise.

Pour Noël Le Graët, la Pologne a raison de boycotter la rencontre et il aurait fait de même si la France avait dû affronter la Russie : « C'est simple et il n'y a pas à réfléchir longtemps. C'est mort et on n'y serait jamais allé. Dans ces circonstances dramatiques, comment aurions-nous pu envisager de jouer au football contre ce pays ? »

Noël Le Graët a par ailleurs confirmé que le match entre les Espoirs français et ukrainiens qui devait se jouer le 29 mars en Ukraine (dans le cadre des éliminatoires de l'Euro espoirs 2023) aura bien lieu mais sur terrain neutre.