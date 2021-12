Guendouzi veut s'inscrire dans la durée avec l'OM

Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, Mattéo Guendouzi n'a pas l'intention de quitter la Canebière à l'issue de la saison. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Reims, l'international tricolore s'est notamment exprimé sur son avenir.

"Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM. J'ai signé pour m'inscrire dans la durée ici. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce n'est pas que cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière", a-t-il affirmé, ne laissant ainsi guère de doutes sur ses intentions.

Une volonté née de sa très bonne intégration dans sa nouvelle équipe depuis plusieurs mois. "C'est quelque chose de naturel, je reste moi-même. A l'entrainement ou dans la vie de tous les jours, j'essaie de pousser mes coéquipiers, d'être là pour eux. Je ne m'invente pas une vie, je ne joue pas un rôle, je ne fais pas semblant. J'ai aussi eu la chance d'être bien intégré", confie-t-il encore.

"Je ne ménage jamais mes efforts, peu importe contre qui tu joues. Je me donne toujours à fond, même à l'entraînement où je veux toujours gagner."

Ce mercredi, les hommes de Jorge Sampaoli, deuxièmes de Ligue 1, terminent leur année 2021 dans leur stade Vélodrome face à Reims, avec l'objectif d'enchaîner pour rester bien placés au classement.

"Il faut gagner le match, c'est aussi simple que ça. On est à domicile, on a la chance d'être deuxièmes. On a à coeur de rester deuxièmes avant la trêve, il faut gagner tout simplement", affirme encore Guendouzi, avant d'évoquer le cas de Steve Mandanda, relégué sur le banc et qui vit peut-être sa dernière saison dans son club de - presque - toujours.

"C'est un joueur très important pour nous, affirme le milieu de terrain. C'est un très grand gardien qui nous aide beaucoup. C'est une légende, tout le monde le connaît. Il y a eu de la rotation entre les deux gardiens mais les deux ont aidé l'équipe. Il faut respecter les choix du coach. J'espère continuer à jouer avec lui de nombreuses années."