Guendouzi veut rester à Marseille

L’international français Mattéo Guendouzi a indiqué clairement qu’il voulait rester à l’OM au terme de la saison en cours. Son objectif est de s’inscrire dans la durée avec le club qui lui a permis de se relancer.

Actuellement, Guendouzi est prêté pour une saison par l’OM à Arsenal. En juin prochain, il est donc censé retourner à Londres. Mais, ce n’est pas son intention. Le néo-international tricolore se plait chez les Phocéens, à tel point qu’il se voit bien rester plus longtemps que prévu au sein du club phare sud de la France. Si cela ne dépendait que de lui, l’ex-Lorientais s’engagerait de manière définitive avec Marseille.

Guendouzi amoureux de Marseille

« Je m’inscris dans la durée ici, ce n’est pas un simple prêt d’un an. Je vais tout faire pour emmener l’OM en Ligue des champions l’année prochaine. Mais que l’on se qualifie ou pas ne changera rien à mon souhait : rester à l’OM », a confié le joueur dans une interview donnée à La Provence.

Guendouzi aime l’OM, mais il est aussi conquis par la ville. Il avoue que tout est réuni dans la cité phocéenne pour qu’il soit comblé. Aussi bien comme joueur qu’en tant qu’homme. « Je me sens pleinement épanoui que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Toute la ville est derrière le club et heureuse quand on gagne jusqu’au match suivant. En cas de défaite la ville s’éteint, c’est ça Marseille. »

Avec l’OM, Guendouzi compte aujourd’hui 27 apparitions, dont 25 en tant que titulaire. Il compte aussi 2 buts marqués et 6 passes décisives offertes.