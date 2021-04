Friederich : "Guendouzi est un grand professionnel"

Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain français du Hertha, a été loué par le directeur sportif de son club allemand.

Le directeur sportif de Hertha Berlin, Arne Friedrich, a déclaré que Matteo Guendouzi était un "grand joueur" et que ses récents progrès montrent que les clubs ont intérêt à prendre le temps pour aider les joueurs.

Guendouzi a rejoint l'équipe allemande en prêt en octobre après être tombé en disgrâce à Arsenal sous la coupe de Mikel Arteta et des questions ont été soulevées sur son attitude.

Le joueur de 21 ans est devenu un joueur clé pour l'équipe allemande, après avoir disputé 21 matches et marqué deux buts, et Friedrich assure que Hertha n'a pas eu à se plaindre concernant le comportement ou l'impact du Français.

"Le cas Guendouzi démontre qu'on doit aider les jeunes talents"

"Quand vous parlez de Guendouzi et voyez ses qualités, vous vous rendez compte qu'il est un grand joueur", a-t-il déclaré au Guardian. "J’ai aussi lu qu’il avait des problèmes à Arsenal mais ici il se comporte très bien. Il se donne à fond sur le terrain. C’est un grand professionnel. La situation de Guendouzi confirme qu'il faut toujours comprendre comment aider les joueurs, avec un talent comme lui ça vaut le coup."

L'article continue ci-dessous

L'international français des moins de 21 ans a rejoint Arsenal en provenance de Lorient en 2018 et a fait 82 apparitions en équipe première avant d'être prêté aux Berlinois. Il avait été un habitué de l'équipe de départ jusqu'en décembre 2019 et a ensuite vu son temps de jeu se réduire en raison de problèmes de forme physique et de problèmes avec Arteta.

Cependant, Guendouzi est sous contrat avec la formation anglaise jusqu'en 2022. Le mois dernier, il a rappelé qu'il était toujours engagé dans le club. "A partir du moment où je jouerai pour Arsenal, je donnerai tout pour ce club, pour les fans, pour l'équipe, pour le staff. Je travaillerai dur pour le maillot comme je l'ai toujours fait", at-il affirmé.

Hertha se situe actuellement au-dessus des places de relégation dans le classement de la Bundesliga. Ils affronteront le Borussia Monchengladbach le 10 avril avant de se rendre à Mayence la semaine suivante.