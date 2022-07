Guardiola veut conserver Bernardo Silva

Pep Guardiola veut garder Bernardo Silva dans son effectif pendant au moins une saison supplémentaire.

Bernardo Silva est une cible du FC Barcelone depuis le début de l’été. Les Catalans pensent à lui pour éventuellement remplacer Frenkie De Jong, qui serait proche d’un transfert de Manchester United.

Bernardo Silva toujours indispensable aux yeux de Guardiola

Mais, et si l’on se fie à ce que rapporte The Mirror, Guardiola considère toujours Silva comme un élément important de son équipe. Si ça ne tenait qu’à lui, il le gardera dans son effectif au moins jusqu’en 2023.

Silva était proche de rejoindre le FC Barcelone il y a un an, mais le transfert a échoué en raison de problèmes financiers au Nou Camp.

Au début de cet été, des informations ont aussi laissé croire qu’un transfert pourrait être mis en place et que les Blaugrana paieraient 80M€ pour l’ancien Monégasque. Il n’en est rien pour l’instant, et on peut désormais imaginer que City fera tout pour conserver son stratège lusitanien.