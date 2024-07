Guardiola sélectionneur de l'Angleterre ? La bombe est lâchée

Pep Guardiola est pressenti pour succéder à Gareth Southgate, car l'entraîneur de Manchester City veut gagner une Coupe du monde.

Alors que Guardiola entame les 12 derniers mois de son contrat à l'Etihad Stadium, les spéculations vont bon train quant à son prochain départ. Après avoir dominé les championnats d'Angleterre, d'Espagne et d'Allemagne, le sextuple champion de Premier League envisage désormais de passer à la scène internationale. Son contrat, qui se termine en 2025, le positionne idéalement pour la Coupe du monde 2026, lui donnant un an pour préparer une équipe nationale pour le tournoi mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le Mirror, l'une des destinations les plus plausibles pour Guardiola pourrait être l'équipe nationale d'Angleterre. Avec le départ de Southgate, la Football Association pourrait considérer Guardiola comme un candidat de choix. Cela pourrait signifier que l'Angleterre pourrait avoir un manager intérimaire jusqu'à l'été 2025 avant que Guardiola ne prenne finalement les rênes après avoir honoré son contrat avec les champions de Premier League.

Dans un entretien accordé à ESPN Brasil en février, Guardiola a admis qu'il nourrissait l'ambition de diriger une équipe nationale dans une grande compétition internationale. Il a déclaré : « Une équipe nationale : « Une équipe nationale. J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du monde ou un Championnat d'Europe. C'est ce que j'aimerais. Je ne sais pas qui voudrait de moi ! Pour travailler pour une équipe nationale, il faut qu'elle veuille de vous,

Malgré les liens de Guardiola avec l'Espagne, son pays natal, la probabilité qu'il entraîne l'équipe nationale espagnole semble faible. Luis de la Fuente, qui a mené l'Espagne à la victoire lors de l'Euro 2024, semble fermement ancré dans son rôle. De même, d'autres grandes nations du football comme la France, l'Allemagne et le Portugal ont leurs postes d'entraîneurs assurés avec Didier Deschamps, Julian Nagelsmann et Roberto Martinez respectivement, tous sous contrat jusqu'en 2026.

Alors que le contrat de Guardiola avec Manchester City arrive à son terme, le monde du football est en ébullition. L'Angleterre pourrait bénéficier de sa situation contractuelle, car les Trois Lions lui offrent le mélange parfait d'héritage footballistique et de potentiel pour réaliser ses ambitions en matière de Coupe du monde.