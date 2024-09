Guardiola s'incline devant Haaland

West Ham vs Manchester City

Pep Guardiola estime qu'Erling Haaland peut « faire ce qu'il veut » sur le terrain après l'avoir vu marquer un triplé contre West Ham.

Haaland a réalisé un superbe triplé contre West Ham samedi, lors de la victoire 3-1 de City au London Stadium. Ses trois buts exceptionnels, dont une frappe puissante qui semblait pratiquement impossible à arrêter, ont marqué son deuxième triplé consécutif, après avoir également marqué trois fois contre Ipswich le week-end dernier.

Guardiola s'est montré très élogieux à l'égard de l'international norvégien, insistant sur le fait que si ses buts étaient superbes, il n'avait rien fait de mal avec le ballon. Sa performance a été si bonne qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de donner de véritables instructions à Haaland.

Guardiola a déclaré à Sky Sports : « Depuis le début, il a été incroyable. Le deuxième but, même le premier. Le troisième but est quelque chose d'unique. Avec l'état d'esprit qu'il a, il peut faire tout ce qu'il veut. Les chiffres, son jeune âge et les matches qu'il a joués.

« Il est aimé pour ce qu'il fait sur le terrain. Il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il a marqué trois buts aujourd'hui, mais il n'a pas perdu un seul ballon. Aujourd'hui, c'est l'un des matches où il a le mieux joué dans toutes les situations. Quand vous voyez les matches et que vous voyez ce que nous voulons faire, il comprend parce que c'est un gars intelligent. Il veut marquer des buts.

Après la pause internationale, Haaland tentera d'inscrire son troisième triplé consécutif contre Brentford le 14 septembre.