Guardiola s'en prend à ses joueurs et aux supporters après la victoire contre Tottenham

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a critiqué ses joueurs et le public après que son équipe ait renversé Tottenham.

Les trois points n'ont manifestement pas suffi à rendre Guardiola heureux, car City est revenu après avoir été mené de deux buts pour battre Tottenham 4-2. L'entraîneur de City a donné une interview incisive après le match, dans laquelle il a remis en question l'envie de ses joueurs et a demandé plus au public.

Guardiola a déclaré à Sky Sports que son équipe avait manqué de cran, de passion, de feu et d'envie de gagner dès la première minute : "De même pour les fans de City, ils sont silencieux pendant 45 minutes. Je veux retrouver mes fans !"

Plus tard, il a ajouté : "Je veux que mes fans reviennent, je veux que mes fans qui sont ici - pas mes fans à l'extérieur, ils sont les meilleurs - mais mes fans ici pour soutenir chaque action."

Guardiola n'a pas eu peur de demander plus à son équipe lors de précédentes interviews, et a dû regarder son équipe se faire huer par le public de l'Etihad Stadium à la mi-temps, alors qu'elle était menée 2-0, malgré sa domination du ballon en première période. Il a ajouté qu'il ne "reconnaissait pas" son équipe en raison de son manque de "passion et d'envie de courir" et l'a comparée défavorablement au leader de la Premier League, Arsenal, qui "a le feu".

Malgré les inquiétudes de Guardiola, City reste deuxième au classement et sera désormais beaucoup plus confiant avant le choc du week-end contre les Wolves.