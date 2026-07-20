Guardiola prendra bientôt sa décision concernant le poste de sélectionneur de l'Italie

L'Espagnol Pep Guardiola, ex-coach de Manchester City, a tranché : il est prêt à prendre les rênes de la Nazionale dans un avenir proche.

Selon plusieurs sources presse, la Fédération italienne souhaite confier les rênes de la Nazionale à l’actuel coach des Citizens afin de succéder à Gennaro Gattuso et de redorer le blason azzurro.

La Nazionale n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde lors des trois dernières éditions (2018, 2022 et 2026), plongeant le football italien dans une crise profonde qui exige une solution radicale.

Selon le quotidien italien « La Gazzetta dello Sport », les chances de voir Pep Guardiola prendre les rênes de la Nazionale s’amenuisent.

Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne, l’avait rencontré à Barcelone le week-end dernier pour évaluer sa disponibilité.

Selon le quotidien, cet entretien n’a pas fait évoluer la position de l’ancien coach de Manchester City, qui a réaffirmé son intention de souffler un peu après son départ de l’Éthihad Stadium en fin de saison dernière, privilégiant le temps passé en famille et un break loin des pressions du haut niveau.

La porte reste toutefois entrouverte, même si le quotidien sportif juge ce revirement peu probable.