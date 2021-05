"Guardiola pourrait jouer avec 11 Iniesta"

La légende du Bayern Munich, Philipp Lahm, a donné un aperçu du boss de Manchester City, Pep Guardiola, qui était son entraîneur au club allemand.

Pep Guardiola a remporté trois titres de Bundesliga, deux trophées de DFB-Pokals, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA pendant son séjour en Bavière, mais c'est l'impact du Catalan sur le jeu qui a marqué Lahm.

«J'ai beaucoup de souvenirs de Pep Guardiola», a écrit Lahm pour El Pais dans un article intitulé «Tout le monde aime Guardiola».

"Il me disait:" Dans les matchs importants, je choisis simplement les 11 meilleurs que j'ai. Il faut écouter attentivement. Cette phrase contient la clé du football: la qualité individuelle."

"Guardiola est un entraîneur de haut niveau qui aime les compétences et le talent de ses joueurs. Certains entraîneurs aspirent à réduire la complexité du football. Guardiola, en revanche, veut maîtriser cette complexité."

«On pourrait comparer son travail à celui d'un grand maître d'échecs ou d'un chef d'orchestre qui fait ressortir le meilleur de chaque instrumentiste."

"Un grand entraîneur sait tout de suite ce que chaque joueur peut faire et qui sera son joueur central. Ensuite, il dit à chaque joueur quelles sont ses forces et ses faiblesses, ainsi que celles des autres. Il ajuste la tâche et la fonction de chaque joueur. tous les jours."

"C'est ce que fait Guardiola avec une passion que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. Jusqu'à ce que tout le monde, même ceux qui ne jouent pas beaucoup, accepte que l'entraîneur a raison. Cela lui donne une autorité absolue."

Lahm a souligné l'influence de Johan Cruyff sur l'idéologie de Guardiola, tout en affirmant que l'actuel entraîneur de Manchester City aimerait avoir une équipe pleine d'Andres Iniestas.

"Après le sommet qu'il a atteint en Espagne, vous pouvez voir que Guardiola s'adapte", a poursuivi Lahm. "Barcelone était une très bonne équipe, presque tout le monde jouait bien de plusieurs instruments. Lorsqu'ils ont remporté la Ligue des champions en 2009 et 2011, ils ont étouffé leurs adversaires. "Ce style a été possible parce que tout le club suit l'idée de Johan Cruyff du football total, [et] Guardiola se voit dans cette tradition: s'ils le pouvait, il jouerait avec 11 Iniestas."