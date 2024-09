Guardiola passe aux aveux dans l'affaire Rodri

Newcastle vs Manchester City

Guardiola s'est confié sur l'état de santé de Rodri après que des rumeurs ont fait état d'une blessure mettant fin à la saison de la star de City.

Rodri s'est blessé au genou et a dû être remplacé lors de la première mi-temps du choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal dimanche dernier. ESPN a ensuite rapporté que le milieu de terrain espagnol s'était rompu le ligament croisé antérieur et devrait manquer le reste de la saison.

Avant le match du troisième tour de la Carabao Cup des Cityzens contre Watford mardi, le manager Pep Guardiola s'est confié sur l'état de santé du joueur vedette, mais il n'a pas fourni de mise à jour concrète car les médecins du club évaluent toujours le degré de la blessure du milieu de terrain.

L'article continue ci-dessous

S'adressant à Sky Sports, le patron de City a déclaré : "Nous attendons toujours la décision des médecins, exactement ce qu'il a. Quand nous le saurons, le club ou moi-même, le porte-parole du club l'annoncera".

Après leur rencontre en milieu de semaine en Carabao Cup, les champions en titre seront de retour en Premier League samedi alors qu'ils affronteront Newcastle United à l'extérieur.