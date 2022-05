Guardiola : "Nous sommes des légendes"

Pep Guardiola a déclaré que son équipe de Manchester City était désormais des "légendes" après avoir remporté un nouveau titre de Premier League de manière spectaculaire, tout en faisant l'éloge de Liverpool après une nouvelle lutte acharnée pour le titre.

L'équipe de Manchester City a réussi à revenir en fin de match en marquant trois buts en cinq minutes pour battre Aston Villa et remporter le titre de Premier League, alors qu'à un moment donné, ses chances semblaient s'éloigner.

Ilkay Gundogan, entré en jeu à la place de Bernardo Silva, a redonné espoir à City d'une tête au second poteau à la 76e minute, et l'Etihad Stadium est devenu fou lorsque Rodri a trompé le gardien de Villa Robin Olsen d'un tir à ras de terre deux minutes plus tard. La remontada a ensuite été ponctuée à neuf minutes de la fin. Gundogan arrivant une nouvelle fois au second poteau pour donner l'avantage à City. La touche finale d'une dernière journée incroyablement éprouvante pour les nerfs.

Après le titre, Guardiola s'est exprimé sur Sky Sports : "Le dernier match est toujours spécial, il y a beaucoup d'émotion. Aston Villa a tout donné mais le premier but a tout changé. Nous devions le gérer. »

« Nous sommes des légendes. Quand vous gagnez la Premier League dans ce pays quatre fois en cinq saisons, c'est parce que ces gars-là sont tellement, tellement spéciaux. On se souviendra de nous », a-t-il ajouté.

Pep savait que le vent tournerait

"Gagner à la maison devant notre peuple, c'est ce qu'il y a de mieux. Dès que nous avons égalisé, nous avons eu le sentiment que nous avions la possibilité de marquer le troisième but, a enchéri l’entraineur catalan, avant de rendre hommage aux Reds. L'ampleur de l'exploit est liée à l'ampleur de notre rival et je n'ai jamais vu une équipe comme Liverpool de ma vie. Je n'ai jamais vu une équipe comme Liverpool de ma vie. Félicitations à Liverpool. Ils nous ont rendus meilleurs chaque semaine ».