Guardiola menace de quitter Manchester City

Alors que Manchester City vient d'être renvoyé devant les tribunaux, Guardiola a menacé de quitter le club en cas de sanctions. Explications.

En mai dernier, lorsque les accusations contre Manchester City avaient été abandonnées, Pep Guardiola avait entamé des discussions très sérieuses avec le club pour la suite de leur collaboration. L'entraîneur espagnol a demandé des comptes à sa direction et, surtout, l'assurance que le club n'avait pas triché. Il avait ensuite assuré que « Si vous me mentez, le lendemain, je ne serai plus là. Je serai dehors et je ne serai plus votre ami. » Des menaces qui pourraient rapidement se transformer en actes concrets, et plus vite que prévu.

Manchester City, renvoyé devant les tribunaux, risque très gros

Ce lundi, la Premier League a ouvert une nouvelle enquête visant Manchester City pour de nombreuses infractions liées au fair-play financier. Déjà condamné il y a quelques temps par l'UEFA, le club mancunien avait vu son interdiction de compétitions européennes être annulée par le Tribunal arbitral du sport. Cette fois ci, il n'en sera rien et les Skyblues ne pourront déposer aucun appel de la sanction.

Cette nouvelle affaire est l'aboutissement d'une vaste enquête menée durant quatre longues années pour construire un dossier plus que solide. Manchester City y est cette fois accusé de plus de 100 infractions dont la surévaluation des revenus de certains contrats (l'argent étant secrètement versé par les propriétaires d'un club d'Abu Dhabi) et le double paiement du salaire de Roberto Mancini via un contrat secret avec, encore une fois, un club d'Abu Dhabi.

Les sanctions possibles qui attendent Manchester City vont de simples sanctions financières à des pertes de points mirobolantes et même l'exclusion de la Premier League. Si le club est puni, il perdra également tous ses trophées remportés sur la période incriminée.