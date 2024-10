Guardiola, la dernière provocation

Pep Guardiola a fait une remarque impertinente à son ancien adversaire Jürgen Klopp après que Manchester City ait arraché la victoire à Wolverhampton.

Les champions ont eu besoin d'un but de John Stones à la 95e minute pour s'imposer 2-1 à Molineux contre Wolverhampton. La lanterne rouge de la Premier League a fait peur à City et le but de Stones a été entouré de controverses car il a d'abord été annulé pour hors-jeu de Bernardo Silva avant d'être accordé après un contrôle VAR. Le patron de City était satisfait du but mais a tenu à souligner que son équipe n'a normalement pas besoin de compter sur des performances tardives, contrairement à la grande équipe de Liverpool de Klopp.

Guardiola a déclaré à la BBC : "Nous n'avons pas l'habitude de gagner des matchs à la fin, comme Jürgen Klopp à Liverpool, cela s'est produit plusieurs fois. C'est une bonne saveur pour nous".

Un but à la Klopp

Bien que leurs équipes aient eu une rivalité féroce sur le terrain en raison des trois courses au titre qu'elles ont disputées, Guardiola et Klopp ont toujours eu une relation joviale et ont montré le plus grand respect l'un pour l'autre.

Guardiola a estimé que City méritait pleinement de gagner le match. Il a ajouté : "Avec 11 joueurs [des Wolves] sur penalty, c'est littéralement très difficile. Comme nous l'avons fait pendant de nombreuses années, les équipes ont décidé de jouer de cette façon [contre nous]. Mais nous avons été patients. Ils ont eu des transitions, ils ont du rythme devant et du physique au milieu, ils sont si forts. Mais nous avons été patients. Nous sommes toujours ce que nous sommes et c'est tellement agréable".