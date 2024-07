Guardiola, l'accusation grave

Pep Guardiola est resté stupéfait après qu'un fan l'ait accusé de rendre le football « ennuyeux » en privant les joueurs de leur « flair ».

Lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis, un fan a demandé à Guardiola s'il avait rendu le football « ennuyeux ». Il a reproché à l'entraîneur de City de dire à ses joueurs de faire constamment des passes au lieu de faire preuve de « flair ».

Guardiola a supervisé plusieurs dynasties au cours de sa carrière, d'abord à Barcelone, puis à City. Il est peut-être célèbre pour avoir perfectionné le style tiki-taka, qui repose essentiellement sur la possession de balle, parfois au détriment de l'animation et de la fluidité d'un match. Néanmoins, il a toujours soulevé les plus grands trophées et a remporté 12 titres de champion, ainsi que trois Ligues des champions.

Dans la vidéo, qui semble commencer après que la question a été posée, le supporter reproche à Guardiola de ne pas aimer les ailiers dribbleurs qui ont du flair. Guardiola commence par dire : « Le football, ce n'est pas seulement passer, passer, passer ».

Le supporter répond : « Qu'est-il arrivé au flair, n'est-ce pas ? »

Pep répond : « Non, bien sûr. »

Le supporter poursuit : « Les gens me disent qu'il faut faire des passes, des passes, des passes ». Guardiola tente d'intervenir, mais le supporter maintient sa réponse : « Genre, ils t'en veulent ! »

L'entraîneur de City répond : « Ils m'en veulent ? C'est bien, oui, ils m'en veulent, pas de problème ».

Le supporter conclut : « J'ai besoin de flair » et Guardiola répond : « Oui, faites ce que vous voulez ».

City poursuit sa préparation d'avant-saison avec un match amical contre l'AC Milan samedi. Reste à savoir combien de passes ils effectueront.